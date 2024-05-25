Başkan Ferdi Zeyrek’e jeopark sunumu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir, Doç. Dr. A. Serdar Aytaç ve Jeopark çalışanları Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu ve Turizm Sorumlusu Ali Karataş ile bir araya geldi. Ziyarette Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’yla ilgili sunum gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir, Doç. Dr. A. Serdar Aytaç ve Jeopark çalışanları Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu ve Turizm Sorumlusu Ali Karataş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret ederek, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’yla ilgili sunum gerçekleştirdi. Jeopark Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Serdar Aytaç’ın yaptığı sunumda Jeopark’ın işleyişi, ihtiyaçları, gelecek planları ve sürdürülebilir kalkınma desteği konuları görüşüldü.

