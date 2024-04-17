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Başkan Ferdi Zeyrek, ilk encümen toplantısına katıldı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında, yeni dönemin ilk encümen toplantısı yapıldı
GÜNDEM 17.04.2024, 17:14
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında, yeni dönemin ilk encümen toplantısı yapıldı.MANİSA (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Manisalıların büyük desteğiyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mimar Ferdi Zeyrek, ilk encümen toplantısını gerçekleştirdi. Encümen Üyeleri, Hakan Şimşek, Ahmet Anıl Ceylan, Yağız Kaya, Faruk Östlüer ve Lütfi Akdağ’ın yanı sıra ilgili daire başkanlarının da katılım sağladığı toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
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