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Başkan Erkiş Gagavuzya Belediyeler Birliği’ni ağırladı

GÜNDEM 26.11.2022, 14:30
Başkan Erkiş Gagavuzya Belediyeler Birliği’ni ağırladı

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş Moldova Cumhuriyeti, Gagavuzya Özerk Bölgesi’nden gelen Gagavuzya Belediyeler Birliği’ni Saray’da ağırladı. Saray’ın doğal güzelliklerini, yöresel el sanatlarını ve lezzetlerini soydaşlara tanıtan Başkan Erkiş, Gaydar Belediye Başkanı Ilia Chiosea ile iyi niyet anlaşmasını imzalayarak Gaydar Belediyesi ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Kardeş şehir çalışmaları kapsamında Moldova Cumhuriyeti, Gagavuzya Özerk Bölgesi’nden Gagavuzya Belediye Başkanları Birliği heyeti, perşembe günü saat 13.00’da Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Gagavuzya Belediyeler Birliği Başkanı Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, Gaydar Belediye Başkanı Ilia Chiosea, Coltay Belediye Başkanı Ilia Koşulunskii, Baurçi Belediye Başkanı Nikola Carapiera, Dejginja Belediye Başkanı Vasili Capsamun, Tomay Belediye Başkanı Fiodor Topciua, Kiriet-Lunga Belediye Başkanı Valentina Caici, Çeşmeköy Belediye Başkanı Sofia Jecova, Karaboliya Belediye Başkanı Vitali Cechir, Gagavuzya Belediyeler Birliği Danışmanı Ludmila Karadag, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınaz, Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, Saray Belediyesi Proje ve Dış İlişkiler Sorumlusu Günal Yılmaz ve Saray Belediye Meclis üyeleri hazır bulundu.

BAŞKAN ERKİŞ ATATÜRK PORTRESİ ARMAĞAN ETTİ

Saray hakkında bilgiler veren Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Gagavuzya Belediyeler Birliği Başkanları ile kardeş şehir çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Soydaşlarımızı Saray’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Özgen Erkiş, Gagavuzya Belediyeler Birliği Başkanlarına özel olarak tasarlanan Atatürk portresi armağan etti.

YÖRESEL DOKUMALARA HAYRAN KALDILAR

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Gagavuzya Belediyeler Birliği heyetinin ikinci durağı Küçükyoncalı Kültür Evi oldu. El emeği göz nuru kök boya dokuma ürünlerini yerince inceleyen heyet, yöresel dokumalara hayran kaldı. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel motifleri çok beğendiğini belirten Gaydar Belediye Başkanı Ilia Chiosea’ya Küçükyoncalı Dokuyan Eller ekibini Gaydar Kilim Festivali’ne davet etti.

KASTRO,SOYDAŞLARIMIZI BÜYÜLEDİ

Saray’ın doğal güzelliklerini soydaşlarımıza tanıtan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Gagavuzya Belediyeler Birliği heyetini Çamlıköy’de(Kastro) ağırladı. Kastro’nun büyüleyici manzarasında çaylarını yudumlayan heyet keyifli dakikalar yaşadı. Kastro ziyaretİ toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

SARAY BELEDİYESİ GAYDAR BELEDİYESİ İLE KARDEŞ OLACAK

Trakya Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Toplantısı, Moldova Cumhuriyeti Gagavuzya Özerk Bölgesi’nden gelen belediye başkanlarının katılımıyla saat 17.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Trakya Belediyeler Birliği Müdürü Cemal Ogün Kürümoğlu, Trakya Belediyeler Birliği tarafından yürütülen kardeş şehir çalışmaları hakkında bilgi verdi. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş,Gaydar Belediye Başkanı Ilia Chiosea ile kardeş şehir olma yolunda iyi niyet anlaşmasını imzalayarak ilk adımı attı. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, anlaşmanın her iki belediyeye ve bölgemize hayırlı olmasını diledi.

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