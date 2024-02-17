Başkan Ergün’ün proje tanıtım toplantısı zaferi müjdeledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, 2024-2029 dönemi dev projelerini açıkladı. Oldukça kalabalık, coşkulu ve büyük heyecana sahip olan proje tanıtım töreninde Başkan Ergün’e Manisalılar büyük ilgi gösterdi. Yoğun kalabalıkla karşılanan Başkan Ergün, kendisini coşkuyla karşılayan Manisalılara teşekkür ederek, proje tanıtım toplantılarının Cumhur İttifakı’nın zaferini müjdeler nitelikte olduğunu söyledi. Proje tanıtım toplantısı Atatürk Spor Salonu’na sığmadı ve binlerce Manisalı, toplantıyı salonun dışından da takip etti.MANİSA (İGFA) - Yeni dönemde Manisa’ya çağ atlatacak projeler hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Ergün, “Yeni dönemde de gönül bağımızın eserlerini hayata geçireceğiz. Toplu konuttan ulaşıma, kentsel hizmetlerden spor tesislerine, otoparklardan pazar yerlerine, yeşil alanlardan sosyal yaşam projelerine, kentsel dönüşüm projelerinden afet yönetimine, kadın, erkek çocuk, yaşlı, genç, engelli hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çok sayıda projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Atatürk Spor Salonu’nda yeni dönem projelerinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. ‘Gönül Bağımızın Eseri’ başlığıyla gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Başkan Ergün’ün eşi Şeyda Ergün, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti MKYK Üyeleri, MHP MYK Üyeleri, Manisa eski Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Adayları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık, MESOB Başkanı Hasan Geriter, AK Parti Gençlik Kolları, MHP KAÇEP ve AK Parti Kadın Kolları, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyesi adayları, meslek odaları temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Manisalı katıldı. Başkan Ergün’ü aday tanıtım toplantısında Büyükşehir ve MASKİ kurmayları ile çalışanları da yalnız bırakmadı.

“CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, geride kalan sürede Manisa’ya kazandırılan eserlerin video gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye değişimin mimarı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün davet edildi. Tüm Manisalıları tek tek selamlayarak sözlerine başlayan Başkan Ergün, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığımız açıklandı. Adaylığı açıklanan arkadaşlarımızla birlikte, özünde vatan, millet ve bayrak sevgisi; özünde Türkiye sevdası olan Cumhur İttifakı bünyesinde yeni zaferlere imza atmak için canla başla çalışıyoruz. Yüce Allah’ın izni ve milletimizin iradesiyle Manisa’mızı Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağız. Ben öncelikle Manisa’mıza olan yakın ilgileri ve şahsıma olan güvenleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Bizlere olan bu güveni layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

“MANİSA İÇİN TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Manisalıların destekleriyle 3 dönemdir en güzel hizmetleri ulaştırabilmenin gayretini verdiklerini belirten Başkan Ergün, “Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarımızla hep uyum içerisinde çalıştık. Hepimizin ortak gayesi güzel Manisa’mıza hizmet etmek ve Cumhur İttifakı’nın özüne uygun yerel yöneticilik örneklerini sergilemek oldu. Geldiğimiz noktada şükürler olsun ki, bunu başarıyla sağladık ve şehrimizi daima ileriye taşıdık. Bu vesileyle bugüne kadar şehrimiz için hizmet veren tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, kısacası Manisa için taş üstüne taş koymuş herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında ailesine de teşekkür eden Başkan Ergün, “Belediye Başkan adaylığımın açıklandığı 2009 yılı Aralık ayından bu güne kadar, her zaman destekleriyle yanımda olan sevgili eşim, değerli hayat arkadaşım Şeyda Hanım ile biricik kızlarım Hande ve Merve’ye, Engin’e ve Göktuğ’a çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum” dedi.

ÇALIŞANLARI VE CUMHUR İTTİFAKI MENSUPLARINI UNUTMADI

Başkan Ergün, teşekkürlerinde çalışanlarını ve Cumhur İttifakı üyelerini unutmayarak şöyle konuştu: “Çekirdek ailemizi koskocaman bir aileye çeviren Manisa Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve iştirak şirketlerimizde görev yapan değerli çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmetkarı olmaktan onur duyduğum kıymetli Manisalı hemşerilerime, Cumhur İttifakı Milletvekillerimize, Manisa’mızda bugüne kadar görev yapmış valilerimize, kurum amirlerimize, mahalle muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın her bir temsilcisine, hemşeri derneklerimizin başkan ve yöneticilerine, basın mensuplarına, mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin İl-İlçe Başkan ve yöneticilerine, Ülkü Ocaklarımızın kıymetli üyelerine, kadın kollarımıza, AK Parti İl-İlçe Teşkilatlarımızın Başkan ve yöneticilerine, gençlik ve kadın kollarına, hayatımıza dokunmuş, hayatlarına dokunduğumuz herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah, hepinizden razı olsun.”

BÜTÇESİNİ EN İYİ YÖNETEN

Birliğin gücüyle Cumhur İttifakının zaferi için canla başla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Ergün, “31 Mart’ta Cumhurun Zaferini müjdelemek ve Manisa Büyükşehir ile 17 ilçemizde kazanmak için gayret sarf ediyoruz. Hemşerilerimizin teveccühleriyle 2009 yılında geldiğimiz bu makamlarda kamu kaynaklarını en tasarruflu şekilde kullanan, bütçesini en iyi yöneten, Manisalıların emaneti olan makamı en iyi şekilde temsil eden, üretken belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet eden bir yönetim anlayışını temsil eden Belediye Başkanı olmanın gururuyla karşınızdayım” dedi.

“BİZE OLAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK”

3 dönemdir Manisa’da üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini ortaya koyduklarını dile getiren Başkan Ergün, “Bize olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık. 10 yıllık bir büyükşehir olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz projelerimizle 30 Büyükşehir içerisinde her zaman üst sıralarda yer aldık. Hepiniz biliyorsunuz ki 2014 yılında büyükşehir olduğumuzda bir masa ve sandalyeyle kurduğumuz, personeli, araç ve ekipmanı yetersiz olan bir MASKİ ve Büyükşehir Belediyesinden, bugün geldiğimiz noktada aldığı ödüllerle, bütçesini en iyi yöneten, bütçesinden yatırıma yüzde 40 gibi büyük bir pay ayıran büyükşehir belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

MANİSA’YA 11 MİLYAR TL YATIRIM

Manisa’ya yapılan yatırımları başlıklar halinde anlatan Başkan Ergün, “Geride bıraktığımız sürede, Manisa’mızın 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yaptık. Modern katı atık bertaraf tesisi ile 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdük. Patlamalarıyla televizyonlarda haber olduğumuz ve bizleri zehirleyen çöpten, bugün elektrik üretiyoruz. Türkiye’de bir ilk olan evsel atıkların trenle taşınması projesinden, kavşaklara, rekorlar kırdığımız asfalt çalışmalarından alt ve üst yapılara, atıksu arıtma tesislerinden prestij caddelere, modern spor tesislerinden kırsal kalkınma desteklerine ve sosyal yardımlara kadar onlarca hizmet ve yatırımımız için Büyükşehir olduğumuz günden bugüne kadar, Manisa’mıza 11 milyar liraya ulaşan yatırım kazandırdık” dedi.

“PROJELERİMİZE GÜVEN VE İNANCIM TAM”

Yeni dönem projelerini anlatmak için bir arada olduklarını belirten Başkan Ergün, “Her hizmet dönemimizde, ilk günkü aşk ve heyecanımızla proje ürettik. Biraz önce izlediğiniz filmde gördüğünüz gibi, filmi ancak bu kadar kısaltabildik, yoksa üç saatlik sinema filmi olurdu. Geride bıraktığımız 15 yılda, 1060 büyük projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sürekli büyüyen ve gelişen şehrimizi, çağa ayak uyduran, daha temiz, daha yaşanabilir, geleceğe güvenle bakan ve insanlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için gayret sarf ettik. Yeni dönemde de gönül bağımızın eserlerini hayata geçireceğiz. Toplu konuttan ulaşıma, kentsel hizmetlerden spor tesislerine, otoparklardan pazar yerlerine, yeşil alanlardan sosyal yaşam projelerine, kentsel dönüşüm projelerinden afet yönetimine, kadın, erkek çocuk, yaşlı, genç, engelli hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çok sayıda projemizi az sonra sizlerle paylaşacağım. Projelerimize, tecrübeli çalışma arkadaşlarımıza, bütçe disiplinimize ve imkanlarımıza olan güven ve inancım tamdır” diye konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKININ ZAFERİNİN MÜJDESİNİ VERECEĞİZ”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini kazanacaklarını vurgulayan Başkan Ergün, “Desteklerinizle Manisa’mızın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi ve Manisa’mızı daha da ileriye taşıyacağız. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Büyükşehirle birlikte 17 ilçemizde belediye başkanlıklarını kazanacağız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye; Cumhur İttifakı’nın zaferinin müjdesini vereceğiz” dedi.

BÜTÇEDE ZİRVEDE; SGK VE VERGİ BORCU OLMAYAN BELEDİYE

Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin yüzde 40’ını yatırımlara ayırdıklarının detayını paylaşan Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemizin bütçesi 30 büyükşehir arasında 2015 yılında birinci; 2016 ve 2017 yılında ikinci; 2018 yılında üçüncü; 2019 yılında beşinci; 2020 yılında birinci; 2021 ve 2022 yıllarında da beşinci sırada yer aldı. Bunun yanı sıra bugüne kadar hak edişlerini yaptığımız yatırımlarımızın toplam bedeli 8 milyar 464 milyon 198 bin 86 lira oldu. Yeni ihalelerimizle birlikte toplam yatırımımız 11 milyar liraya ulaşmış olup, SGK ve vergi borcu bulunmayan bir büyükşehir belediyesi olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum” dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI İLE FİTCH’TEN BAŞKAN ERGÜN YÖNETİMİNE TAM NOT

Doğru bütçe yönetimi ve mali disiplin anlayışının olumlu dönüşlerini olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, “Yaptığımız doğru bütçe yönetimiyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Büyükşehir Belediyemizin 2023 Yılı Ulusal Kredi Notunu yatırım yapılabilir seviyenin üst basamağı olan “AA +” olarak açıkladı. Yaklaşık 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Manisa’ya geldi ve Büyükşehir Belediyemizi de ziyaret etti. Yatırımlarımızla ilgili bu tabloyu gören Sayın Bakanımız, bütçemizin yüzde 40’ının yatırıma ayrılmasının muazzam bir şey olduğunu dile getirdi ve kaynakların eser anlamında millete dönmesinin önemine vurgu yaparak, bizlere teşekkür etti. Sayın Bakanımızın bu övgüsü, şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Manisa’mız için birer gurur kaynağıdır” diye konuştu.