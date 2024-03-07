Başkan Ergün’den Kamyoncular Kooperatifine müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 6 Şubat depremlerinde var gücüyle bölgeye destek veren S.S. Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine müjde verdi. Başkan Ergün, 11 bin metrekarelik yeni kamyon parkının sıcak asfalt yapılması noktasında kooperatiften gelen talebi geri çevirmeyerek Büyükşehir Belediyesi olarak kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını söyledi. MANİSA (İGFA) - 6 Şubat’ta yaşanılan Asrın Felaketinde tüm ülke tek yürek olarak deprem bölgesine yardım ulaştırdı. Manisa’dan da bölgeye çok sayıda yardım ulaştırılırken S.S. Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi de çalışmalarda etkin rol oynadı. Başkan Ergün de, yeni yerine taşınan kooperatifin 11 bin metrekarelik kamyon parkının sıcak asfaltını Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarının müjdesini paylaştı.

BAŞKAN ERGÜN, DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’daki Kamyoncular Kooperatifi ve Tırcı kardeşlerimizle bir toplantı yaptık. Aşağı yukarı 250’nin üzerinde kardeşimizle bir araya geldik. Deprem nedeniyle buradan çok büyük yardımlarımızı deprem bölgesine intikal ettirme noktasında çok büyük fedakarlıkta bulundular. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Manisa artık çok büyüdü. Kamyoncu ve tırcı kardeşlerimizin sayısı da çok arttı. 49 yıllığına kiralamış oldukları 11 bin metrekarelik kamyon parkının tamamen asfaltlanması noktasında bizlerden bir talepleri oldu. Biz de kendilerine bunu en kısa süre içerisinde yapacağımızın müjdesini verdik. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.