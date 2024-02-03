Başkan Ergün: "Manisa'yı geleceğe taşıyan projelere imza atacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bengü Türk TV ekranlarında yayınlanan ‘Son Durum’ adlı programın canlı yayın konuğu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yatırımları, proje ve hizmetlerini anlatan Başkan Ergün, yeni dönemde de yine şehri ileriye götürecek çalışmalara imza atacaklarını aktardı.MANİSA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Manisa’da ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “2009 yılından bu yana 3 dönemdir Manisa’ya hizmet ediyoruz. Öncelikle 31 Mart 2024’te yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla yeniden aday gösterilmiş olmamız sebebiyle ben bütün Manisalılar adına ve şahsım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir kere daha kendilerini mahcup etmeyeceğiz” dedi.

35 YILDIR YAPILAMAYAN İMAR PLANLARI YAPILDI Geçen 15 yıllık süre ve Büyükşehir olarak geçen 10 yıllık sürede Manisa için çok büyük yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Bunları vatandaşlarımız görüyorlar, bizler de anlatmaya çalışıyoruz. Sahada en iyi şekilde İl Başkanlığımız, İlçe Başkanlıklarımız, Ülkü Ocaklarımızla sahada en güzel şekilde anlatabilmenin gayreti içindeyiz. Sadece Büyükşehir olduğumuz 10 yıllık süre içerisinde 11 milyarın üzerinde Manisa’ya çok büyük yatırımlar yaptık. Bunların en başında Manisa’mızda imar planları 35 yıldır yapılamıyordu. Manisa merkezinde yaşayan insanlarımız, planların olmamasından dolayı şehircilik açısından gelişme gösteremiyordu. Çok şükür biz bunu meclisimizden geçirmek suretiyle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizi yeni imar planlarıyla önümüzdeki 30 yılın planlaması yapılarak, gelişme noktasında kabuğunu kıran bir Manisa yapabilmenin planlarını hayırlısıyla hazırladık” dedi.

MANİSA’YI GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELER İmar planların yapılmasının olumlu getirilerinden örnekler de veren Başkan Ergün, “Gediz Kavşağı vardı. İstanbul ve Ankara hattımızı bağlayan kavşağın yapılması için oradaki 18 uygulamalarını bitirmemiz suretiyle Ulaştırma Bakanlığımıza teslim ettik. Şu anda ihalesi bakanlıkta. Yeni dönemde en büyük yatırımlardan bir tanesi bu olacaktır” dedi. Kurtuluş Müzesi inşaatının devam ettiğini ve Malta Kapalı Otopark projesinin kısa sürede başlayacağını da belirten Başkan Ergün, Cider Yolu Projesinin de önemine vurgu yaptı. Prestij cadde düzenlemeleriyle ışıl ışıl bir Manisa oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, yeni dönemde de Manisa’yı geleceğe taşıyacak projelere imza atacaklarını ifade etti.