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Başkan Ergün kuyumcularla buluştu

GÜNDEM 07.02.2024, 17:46
Başkan Ergün kuyumcularla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kuyumcular Çarşısı esnafının misafiri oldu. Kuyumcular Çarşı’nda esnaf ve vatandaşlar bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri anlattı. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmasını da yerinde inceleyen Başkan Ergün, çalışmanın en kısa süre içerisinde tamamlanarak caddenin yeni hali ile şehre kazandırılacağını ifade etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Manisa Kuyumcular Çarşısı esnafı ile bir araya geldi. Manisa Kuyumcular Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda Başkan Ergün’e Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MESOB Başkanı Hasan Geriter, Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve Daire Başkanları eşlik etti.

“BAŞARILAR DİLİYORUM”

Başkan Cengiz Ergün ve beraberindeki heyete Kuyumcular Çarşısı ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, “Gerek Manisa Büyükşehir Belediyesi ve gerekse Şehzadeler Belediyesi çarşımız için gerekli olan ne varsa bu zamana kadar yerine getirdiler. Ne zaman kapılarını çalsak hiçbir zaman boş dönmedik. Hatta Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde devam eden yol çalışması var. Onun için de teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Yapılacak olan seçimlerde başkanlarımıza tekrardan başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ VE KARARLI YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt ise, “Allah nasip ederse mahalle idareler seçimi atmosferine girmiş bulunuyoruz. Türkiye’mize yakışır şekilde yine bu seçim ortamının da barış içerisinde demokrasi şölenine döneceğine inanıyorum. Allah nasip ederse milletimizin teveccühleriyle 31 Mart seçimlerinde tekrar Şehzadeler Belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediyemizde zafer ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Cumhur İttifakı’mız Türkiye’de huzurun, güvenin ve istikrarın teminatıdır. 1 Nisan 2024 sabahından itibaren ekonomide, siyasette, kültürde, sanatta, teknolojide askeriyede her anlamda Türkiye’nin mamur olması, şehirlerimizin Türkiye yüzyılına uygun bir şekilde kalkınması için Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde 17 ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarıyla birlikte güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi.

“DR. SADIK AHMET CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de esnaflara seslendi. Bölgede Gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma çalışmalarından bahsederek konuşmasına başlayan Başkan Cengiz Ergün, “Bu sokaklar bizim hep gezdiğimiz, yürüdüğümüz sokaklar. Bu sokaklarda eskiden geceleri insanlarımız geçemezdi, karanlıktı. Bütün aydınlatmaları, mevcut zemin düzenlemeleriyle yaşanılabilir alan haline getirdik. Bugüne geldiğimizde ise yaklaşık 2-3 ay önce bir talepte bulundular. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki parklanmaların sorun yarattığını, kırmızı kuşak noktasında otobüslerimizin hiç aksamadan bu caddeden geçerek çok daha iyi noktaya geleceğini masaya yatırdık. Cadde üzerindeki esnaf kardeşlerimizin çoğunluğunun imzasını alarak bu talep toplandı. Bu caddedeki çalışmalarımız dün itibariyle başladı. En kısa süre içerisinde bu caddenin yeni halini kazandırmış olacağız” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ HİZMETLER ORTADA”

Manisa’da 3 dönem Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdiğini kaydeden Başkan Ergün, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla bir kere daha Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildik. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler ortada. Dün de Hazine ve Maliye Bakanımızı şehrimizde ağırladık. Sayın Mehmet Şimşek de bizlere çok büyük bir övgüde bulundu. Geçtiğimiz 10 yılda Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 40’ının yatırım olarak ayrılmasının çok büyük bir olay olduğunu ifade ettiler. Bu açıklama beni de fazlasıyla gururlandırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde sizlerin desteğini aldığımız takdirde bir 5 yıl daha bu hizmetleri yine aynı şekilde yapma hedefindeyiz. Bize oy vermiş vermemiş demeden herkese dokunarak 17 ilçemizde 1088 mahallemize ulaşmanın hep çabasında olduk. Yine aynı çaba içerisinde olacağımızın sözünü vermek istiyorum” dedi.

“İMAR PLANLARINDAN BAHSETTİ”

Yeni imar planlarına da değinen Başkan Ergün, “Yeni imar planlarının 35 yıl sonra hayata geçirildiğini dile getiren Başkan Ergün, “Manisa’nın büyümesi, çevre yoluna kadar, Akgedik’e kadar olan alanların yeniden konut noktasında, gecekondulaşmanın olduğu alanlarda da kentsel dönüşümüm sağlanması ve depreme dayanıklı binalara çevrilmesi en büyük hedefimiz. Önümüzdeki dönem Manisa’da en önemli hedef toplu konuk üretimi ve insanlarımızı kentsel dönüşüm noktasında daha sağlam binalarda yaşayabilmeleri. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de birkaç projemizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

PROJELERİ TEK TEK SIRALADI

Geride kalan süreçte hayata geçirilen önemli projeleri de tek tek sıralayan Başkan Ergün, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, Evsel Atıkların Trenle Taşınması projesi, Uzunburun Biyokütle ve Biyogaz Enerji Üretim Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisleri gibi yatırımlar hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Ergün, “Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de koyduğumuz hedefler doğrultusunda Allah nasip ederse Manisalı hemşehrilerim bir kere daha bizlere desteğini sürdürürse gereğini dün nasıl yaptıysak yarın da yapacağımızın bir kere daha sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

DR. SADIK AHMET CADDESİ’NDE İNCELEMELER YAPTI

Başkan Ergün konuşmasının ardından Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’dan bilgiler alan Başkan Cengiz Ergün, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanarak, caddenin yeni halinin şehre kazandırılacağını belirtti. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan esnaflar da gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.

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