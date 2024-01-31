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Başkan Ergün, Karakaya'yı ağırladı
GÜNDEM 31.01.2024, 17:13
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya'yı makamında ağırladı. Başkan Ergün, Karakaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.
MANİSA (İGFA) - AFAD Manisa İl Müdürlüğü görevinden AFAD Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Daire Başkanlığı görevine atanan Güray Karakaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Karakaya’ya yeni görevinde başarılar diledi ve günün anısına hediye takdim etti.
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