Son Dakika

Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

GÜNDEM 05.03.2024, 13:42
Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Ergün'ü sevgiyle karşılayan vatandaşlar, şehre kazandırdığı hizmet ve yatırımlar için teşekkür etti, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde destek sözü verdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, haftanın ilk mesai gününü Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde geçirdi. Gün boyu esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Ergün'e, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

TEŞEKKÜR ETTİ  Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi önünde esnaf ziyaretine başlayan Başkan Ergün, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Esnafa hayırlı işler dileyen, vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Ergün'e; vatandaşlar yapılan hizmetler için teşekkür etti.

ÇAY MOLASI VERDİ Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin'in davetini geri çevirmeyen Başkan Ergün, burada mahalle muhtarları ile çay molası verdi. 

PİLAV İKRAMINDA BULUNDU  Programına yoğun tempoyla devam eden Başkan Ergün, Karaköy pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Hizmet dönemlerinde, Manisa'nın 17 ilçesine hizmet götürmek için yarış içerisinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “İlk dönem Manisa Belediyesi iki dönem de Büyükşehir Belediyesi olmak üzere şahsıma üç dönem destek verdiniz. Bugüne kadar bana oy vermiş, vermemiş tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Demek ki hizmetlerimizi vatandaşlarımıza yansıtabilmişiz, sizlerin yüzünü güldürebilmişiz ki, vatandaşlarımız da bizi üç defa bu makama layık gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bilge Liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla bir kere daha Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildim. 31 Mart’ta bir kere daha bizlere teveccüh gösterirseniz, aynı inançla hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

KARAKÖY PAZARYERİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU  Başkan Ergün, pazaryeri girişinde,  MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay tarafından çiçeklerle karşılandı. Pazarcı esnafı tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ergün, hayırlı işler temennilerini iletti. Pilav hayrının ardından Başkan Ergün, Emin Kaçar ve Ebabil Mehmet Büker başta olmak üzere bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

DESTEK SÖZÜ VERDİLER  Dolu dolu bir program geçiren Başkan Ergün, Sultan Camii güzergahında esnaf ziyaretine devam etti. Gün boyu sıkılmadık el bırakmayan Başkan Ergün'e vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek sözü verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9