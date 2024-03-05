Başkan Ergün, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Ergün'ü sevgiyle karşılayan vatandaşlar, şehre kazandırdığı hizmet ve yatırımlar için teşekkür etti, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde destek sözü verdi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, haftanın ilk mesai gününü Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde geçirdi. Gün boyu esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Ergün'e, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

TEŞEKKÜR ETTİ Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi önünde esnaf ziyaretine başlayan Başkan Ergün, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Esnafa hayırlı işler dileyen, vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Ergün'e; vatandaşlar yapılan hizmetler için teşekkür etti.

ÇAY MOLASI VERDİ Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin'in davetini geri çevirmeyen Başkan Ergün, burada mahalle muhtarları ile çay molası verdi.

PİLAV İKRAMINDA BULUNDU Programına yoğun tempoyla devam eden Başkan Ergün, Karaköy pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara pilav ikramında bulundu. Hizmet dönemlerinde, Manisa'nın 17 ilçesine hizmet götürmek için yarış içerisinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “İlk dönem Manisa Belediyesi iki dönem de Büyükşehir Belediyesi olmak üzere şahsıma üç dönem destek verdiniz. Bugüne kadar bana oy vermiş, vermemiş tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Demek ki hizmetlerimizi vatandaşlarımıza yansıtabilmişiz, sizlerin yüzünü güldürebilmişiz ki, vatandaşlarımız da bizi üç defa bu makama layık gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bilge Liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin olurlarıyla bir kere daha Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildim. 31 Mart’ta bir kere daha bizlere teveccüh gösterirseniz, aynı inançla hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

KARAKÖY PAZARYERİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU Başkan Ergün, pazaryeri girişinde, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay tarafından çiçeklerle karşılandı. Pazarcı esnafı tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ergün, hayırlı işler temennilerini iletti. Pilav hayrının ardından Başkan Ergün, Emin Kaçar ve Ebabil Mehmet Büker başta olmak üzere bölge esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

DESTEK SÖZÜ VERDİLER Dolu dolu bir program geçiren Başkan Ergün, Sultan Camii güzergahında esnaf ziyaretine devam etti. Gün boyu sıkılmadık el bırakmayan Başkan Ergün'e vatandaşlar 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek sözü verdi.