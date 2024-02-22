Başkan Ergün'e Kırkağaç'ta coşkulu karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kırkağaç’ta davul zurnalar, halk oyunu ekipleriyle karşılandı. Onlarca Kırkağaçlının yer aldığı programda Başkan Ergün, ilçe programına şölen gibi bir karşılamayla başladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kırkağaç programına günün erken saatlerinde başladı. Başkan Ergün, ilçe sakinleri tarafından coşkuyla karşılanırken programda, Cumhur İttifakı Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Sevgen, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakkı Seven, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Yaltırak, KAÇEP İlçe Başkanı Gülay Güven, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Aksu, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarları yer aldı. Başkan Ergün'ün, ilçeye ulaşmasıyla adeta şölen havası oluştu. Davullar zurnalar eşliğinde karşılanan Başkan Ergün, Soma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterisini izledi. Akhisar Atçı Dostları Derneği’nin de yer aldığı karşılamada coşku görülmeye değerdi.