Başkan Ergün'den 24 Temmuz mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı, iyi dileklerini iletti.MANİSA (İGFA) - 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Ülkemizde, Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlanıyor. Gazetecilik ve basın, kamuoyunun gören gözü, duyan kulağı anlamına gelmektedir. Vatandaşın en temel haklarından biri olan haber alma özgürlüğü; gece-gündüz, bayram, tatil, savaş, doğal afet demeden her türlü koşulda mesleğini icra eden basın emekçilerinin çabalarıyla gerçekleşmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte kaynağı belli olmayan, etik habercilikten uzak ve doğruluğu şüphe uyandıran dijital paylaşımların daha fazla yaygınlaştığı bu süreçte, basın mensuplarının ifa ettiği görev, daha büyük sorumluluk ve anlam taşımaktadır. Mesleğinin gereğini yerine getiren, elinde bulunan bu önemli gücü farklı amaçlar için kullanmayan tüm basın emekçilerine sevgi selamlarımı gönderiyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”