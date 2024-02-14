Başkan Ergün Büyükşehir’in Sultanlarını Kütahya’ya uğurladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Lig yolunda 16-18 şubat tarihleri Kütahya’da play-off müsabakalarına çıkacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımını Kütahya’ya uğurladı. Büyükşehir’in Sultanlarına başarılar dileyen Başkan Cengiz Ergün, “İnşallah bir üst lige çıkmayı rabbim bizlere nasip eder” dedi. MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligini lider bitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda Kütahya’da play-off müsabakalarına çıkacak. 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan play-off müsabakaları öncesinde yeşil-beyazlı voleybolcular Kütahya’ya hareket etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Büyükşehir’in sultanlarını Kütahya’ya uğurladı. Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş ve Mustafa Pekçetin, Baş Antrenör Caner Doğançay, teknik ekip ve voleybolcular ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, “İnşallah bir üst lige çıkmayı rabbim bizlere nasip eder. Şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Allah utandırmasın” dedi.