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Başkan Ergün: “Bizim alnımız açık”

GÜNDEM 14.02.2024, 14:16
Başkan Ergün: “Bizim alnımız açık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda ile birlikte Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi’ni ziyaret etti. Mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün bugüne kadar Salihli’ye 847 milyon liralık yatırım yaptığını kaydeden Başkan Ergün, “Yalan siyasetlere, kirli siyaset yapanlara inanmayın. Her şeyimiz açık, alnımız açık. Sizin karşınızda hesap verebilir bir noktada durabiliyorsak bizim için en büyük mutluluk bu” dedi. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün Salihli’de mahalle muhtarları ile buluştu. Salihli programı kapsamında Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi’ni ziyaret eden Başkan Cengiz Ergün’e, Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek ve İlçe KAÇEP Başkanı Esra Temel eşlik etti. Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi Başkanı Mehmet Güler ve mahalle muhtarları tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Cengiz Ergün, daha sonra kendisini karşılayan muhtarlarla tek tek tokalaştı. Başkan Ergün, daha sonrasında mahalle muhtarları ile sohbet etti. Ziyarette konuşan Şube Başkanı Mehmet Güler, “Her zaman yanımızda olduğunuzdan şüphemiz yok. 2014’ten beri beraberiz. Her şey için teşekkür ediyorum” dedi.  “TÜM PROJELERİMİZE CENGİZ BAŞKANIMIZ İMZA ATTI” Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise, “Ben sizler adına Cengiz Başkanıma ne zaman gitsem bir şey almadan çıkmadım. Projelerimizi ortaya koyduk. Salihli’nin gelişmesi adına olan tüm projelerimize Cengiz Başkanımız imza attı. Salihli olarak biz çok şanslıyız. Yapılan yatırımları Cengiz Başkanımız sizlerle paylaşıyor. Biz mahallelere gittiğimizde diyoruz ki Cengiz Başkanımızla el ele arkamıza Cumhur İttifakı’nın gücünü alarak Salihli’ye yaptığımız yatırımların daha fazlasını alabilmek için önümüzde 31 Mart var. 31 Mart’ta bu bağın kopmaması gerekiyor. Mahallelere yaptığımız ziyaretlerde Cumhur İttifakı’na karşı inanılmaz bir güven var. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey’e hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Salihli ve Manisa’da verdiğimiz sözleri 31 Mart’ta perçinleyeceğiz” dedi. 

“SALİHLİ’YE 847 MİLYONLUK YATIRIM YAPILDI” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de mahalle muhtarlarına seslendi. Başkan Cengiz Ergün, “2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde verdiğiniz oylarla 3 defa bizleri bu makama uygun gördünüz. Bugüne kadar bizim yaptığımız sadece hizmet. Bize verilen emanet bu koltuğu en adaletli bir şekilde her yere ulaştırabilmek en büyük hedefimiz oldu. Manisa’da yaşayan herkes bizim başımız üzerine. Bütün bu hizmetleri her ilçeye ulaştırma noktasında 40’a yakın Daire Başkanlıklarımızla planladık. Salihli’ye de bugüne kadar 847 milyon liralık bir yatırım yapmışız. Bugünün güncel değerleriyle yaklaşık 8 milyar olması lazım” diye konuştu.  “ALNIMIZ AÇIK” Hayata geçirilen çalışmalarda mahalle muhtarlarının da katkısının olduğunu kaydeden Başkan Ergün, “Mahalle muhtarlarının talepleri bizim için bir emirdir. O şekilde hep kabul ettik. Sizlerin bizlere ilettiğiniz sorunları acil olanları için hemen devreye giriyoruz. Ama daha yüksek bedelli çalışmalar için zaman ve planlama gerektiriyor. Salihli’de de öncelik sırasına göre altyapılarını yaptığımız mahalleler oldu. Önümüzdeki süreçte de kendi bütçemizden de altyapı yatırımlarına devam edeceğiz. Yalan siyasetlere, kirli siyaset yapanlara inanmayın. Her şeyimiz açık. Alnımız açık. Büyük bir huzurla sizin karşınızda hesap verebilir bir noktada durabiliyorsak bizim için en büyük mutluluk bu” ifadelerini kullandı. Başkan Cengiz Ergün, sonrasında mahalle muhtarlarının sorularını yanıtladı. 

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