Başkan Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: “Hayatın her alanında varlıklarını ve katkılarını kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, tüm kadınlarımıza en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizi biz yapan, emek ve hayat mücadelemizin en değerli yarısı olan kıymetli kadınlarımız, toplumu oluşturan en güçlü halkadır. Bu bilinçle hareket ederek, kadınların her alanda daha etkin, katılımcı ve söz sahibi olması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Projelerimizi hazırlarken her zaman bu anlayışla hareket ettik. 3 dönemdir büyük onur ve mutlulukla hizmet ettiğim güzel şehrimiz Manisa’da, kadınların ve çocukların huzurunu ve mutluluğunu ilk sırada tuttuk. Kadınlarımızın spor yapabilecekleri alanların sayısını arttırdık. Kadınların meslek sahibi olmaları ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri düşüncesiyle MASMEK kurslarımızı hayata geçirdik. “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projemizle sizlere şehrimizin güzelliklerini yakından görme imkanını sunduk. Yeni dönemde de kadınlarımıza yönelik hizmet ve projelerimize devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Kadınlar; güçlü ve cesur duruşuyla, fedakarlıklarıyla ve sevgileriyle dünyayı güzelleştiren varlıklardır. Onlar ailenin, toplumun ve dünyamızın vazgeçilmez temel taşıdır. Eğitimde, işgücünde, siyasette, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda kadınlarımızın gösterdiği başarılar, hepimiz için gurur ve ilham kaynağıdır. Bu duygularla her alanda mücadele eden, ilham veren ve örnek olan tüm kadınlara saygı ve sevgilerimi sunuyor; daha adil, daha eşit ve daha güzel bir dünya için birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”