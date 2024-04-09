Başkan Eren'den polislere kutlama

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, kutlama mesajında “Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar huzur ve düzenin bozulmaması ve vatandaşımızın güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan, Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin dört bir köşesinde büyük özveri ile huzur ve güven ortamının sağlanmasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, gece gündüz görevini her koşulda büyük bir özveriyle yapmaya çalışmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. Yıldönümünü ve Polis Haftasını içtenlikle kutluyor; görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anarken; görevi başında bulunan, Emniyet Teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar değerli mensuplarına ailece sağlık ve huzur dolu, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.