Başkan Ercengiz: Burdur Gölü hacmen küçüldü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ziyaret ettiği Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Gölü'nün hacmen yüzde 45 küçüldüğünü söylediBURDUR (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur gezisi sırasında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’i de ziyaret etti.

Burdur’un çeşitli sorunlarından bahseden Ercengiz, Burdur Gölü’nde 19 metre çekilme olduğunu ve hacminin ise yüzde 45’ini kaybettiğini söyledi.

BURDUR GÖLÜ HACMEN YÜZDE 45 KÜÇÜLDÜ

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, normal şartlarda bizim burada küçükbaş hayvancılığın daha yaygın olması gerektiğini belirterek, "Biz, bir proje kapsamında burayı büyükbaş hayvancılığa çevirdik. Bu da önemli bir su kaybına neden oldu. Bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

Burdur Gölü’nün hacmen yüzde 45’ini kaybettiğini ve besleyen hiçbir kaynak kalmadığını ifade eden Başkan Ercengiz, "Salda tarafında çekilme daha derin. Salda Gölü’nde düşeyde 5 metre çekilme var. Burdur Gölü’nde düşeyde çekilme kot anlamında söylüyorum; şu anda 19 metreyi buldu. 2015 yılında bir iskele yaptık. Yaptığım iskele şu anda kıyıdan 17 metre geride kaldı. Oradan tekneye binilirken bizim iskele şu anda karada" diye konuştu.

Öte yandan Ali Orkun Ercengiz ayrıca, sığınmacılardan dolayı daha çok kaynak üretmek zorunda kaldıklarını belirtti. Ercengiz, Somalililerin, Burdur Devlet Hastanesi’nin diyaliz bölümüne yığılmaları sonucu oluşan hasta şikâyetleri nedeni ile çoğu hastanın Antalya’ya sevk edildiğini söyledi.