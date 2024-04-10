Başkan Er, Vatandaşlarla ve AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla bayramlaştı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Bayram Namazını Karagözlüler Camii’nde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaştı.MALATYA (İGFA) - Karagüzlüler Camii’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ve Emniyet Müdürü Arif Çankal ile binlerce Malatyalı katıldı.

Malatyalıların bayramını en içten dileklerle kutladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Gerek ülkemizde gerek İslam coğrafyasında sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Özellikle Gazze’de tüm İslam Coğrafyasındaki kardeşlerimizin umudu olmasını diliyorum. İnşallah Malatya’mızda da kazasız, belasız ve afetsiz nice bayramlar geçirmek dileğiyle. İnşallah Malatya’mızı en kısa sürede yeniden eski güzel günlerine kavuştururuz ve Malatya dışına gitmek zorunda kalan hemşehrilerimizi yeniden kendi memleketlerinde bayramlarını kutlamalarını temin ederiz. Bütün hemşehrilerimin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Karagözlüler Camii’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programı Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlar ikramı ile sona erdi.

ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Karagüzlüler Camii’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programından sonra Şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Şehitlik ziyaretinde şehit ailelerinin Ramazan Bayramını kutlayarak şehitliklere karanfil barakan ve dua eden Başkan Er, şehit yakınlarıyla sohbet edip acılarını paylaştı.

AK PARTİ VE MHP BAYRAMLAŞMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Şehitlik ziyareti sonrasında AK Parti ve MHP tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma programlarına katıldı.

AK Parti ve MHP tarafından organize edilen bayramlaşma programında partililerle bir araya gelen Başkan Er, partililerin bayramlarını kutladı. Partililerle tek tek bayramlaşan Başkan Er, coğrafya olarak zor bir coğrafyada yaşandığını belirterek İslam coğrafyasındaki ümmetin biran önce huzura kavuşması dileğinde bulundu..