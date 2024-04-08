Başkan Er Polis Haftası'nı kutladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yayımladığı mesajla Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Yıl dönümünde bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Er mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kuruluşundan bugüne kadar vatanın her köşesinde büyük bir özveri ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, milletimizin huzur ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendine vazife edinen, desteğini halktan alan Türk Polis Teşkilatı’nın 179. Yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

179 yıllık şanlı mazisinde, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendine tanınan yetkiler çerçevesinde yerine getiren Türk Polisi, aziz milletimizin gurur kaynağı olarak görevini ifa etmektedir. Türk Polis Teşkilatı milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik yıkıcı ve bölücü hareketlerin önlenmesinde, iç ve dış güvenlik harekâtlarında üstün kabiliyet ve yeteneklere sahip nice kahramanları da bünyesinde barındırmaktadır.

Polis teşkilatımız, vatandaşlarımızın güvenle sığındığı şefkat kapısı, milletimizin huzur ve güven kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıl dönümünü kutluyor, görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”