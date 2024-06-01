Başkan Er, Konteyner Çarşılarda hizmet veren esnafları ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tecde, Kuyuönü, Eski Belediye Binası yeri ile Hastane Caddesinde konteynerlerde hizmet veren esnafları ziyaret etti. Başkan Er’e Zabıta Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, İmar Dairesi Başkanı Seyithan Tekin ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.MALATYA (İGFA) - İş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Er, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Başkan Er, sorunların çözümü noktasında gerekli adımların atılacağını ve her zaman esnafların yanında olduğunu belirtti. Taleplerini birebir anlatma fırsatı bulan esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Er’e ziyaretleri için teşekkür etti.

Malatya’da depremin izlerinin silinmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Er, “Malatya’mızın bir an evvel ayağa kalkması için ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla istişare halindeyiz. Bizim amacımız vatandaşlarımızın bir an evvel kalıcı konutlarına ve kalıcı iş yerlerine kavuşmasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki esnafımız ayağa kalktığı zaman şehrimizde ayağa kalkar. O nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentimizde yürütülen çalışmaları yakinen takip ediyoruz” dedi.