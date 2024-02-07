Son Dakika

Başkan Dündar’dan kentsel dönüşüm vurgusu

GÜNDEM 07.02.2024, 17:44
Başkan Dündar’dan kentsel dönüşüm vurgusu

Osmangazi Belediyesi’nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında yapıldı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü olması dolayısıyla kentsel dönüşüm konusuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Belediye eliyle yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra uyguladığımız imar planları doğrultusunda da depreme dayanıklı konutların inşa edilmesini sağlıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce yaptığı konuşmasına, geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 etkileyen depremde yitirdiğimiz canları anarak başladı. Deprem haberini alır almaz sivil savunma birimi ekiplerinin afet bölgesine doğru yola çıktığını belirten Başkan Dündar, “440 personelimiz 120 araç ile deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışma yürüttü. Arama kurtarma çalışmalarında yer aldık. İhtiyaçların giderilmesi için bölgeye yardım TIR’ları gönderdik. Farklı noktalarda aşevleri kurduk. Enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldık. 100 hanenin barındığı prefabrik evlerden oluşan Osmangazi Mahallesi’ni kurduk. O günden bu güne kadar geçen zamanda devletimiz orada yaraların sarılması için tüm imkanları seferber etti. Depremzede vatandaşlarımız için kalıcı konutlar inşa edildi. Tüm Türkiye asrın birlikteliğini ortaya koydu. Bizler de yardıma koşan diğer devlet kurumları ve vatandaşlarımız gibi deprem bölgesine giderek yaraları sardık. Kaybettiğimiz canlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle bir afetle bizleri karşı karşıya getirmesin. Bir arada olup, yardımlaşmayı, destek olmayı tüm dünyaya gösterdik. Bu yardımlaşma ve dayanışmamız her zaman devam etsin” diye konuştu.

“DEPREMLER KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÜNDEMDE TUTUYOR”

Yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm konusunu gündemde tuttuğunu ve bu alandaki çalışmaların ne kadar önem taşıdığının altını çizen Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bu alanda çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Belediye eliyle kentsel dönüşümler yapılmasının yanı sıra yeni yapılaşmalar vesilesiyle de depreme dayanıklı konutlar inşa ediliyor. Bursa, tarihi bir şehir. Oldukça fazla sayıda eski yapı da var. Depreme dayanıksız yapıların tek tek tespit edilmesi ve bu binaların bulunduğu bölgelerde dönüşümün yapılması gerekiyor. Kükürtlü bölgesinde yaptığımız planlamalar ile oradaki vatandaşlarımızın binalarını dönüşüme soktuğunu görüyoruz. Olması gereken de bu. Soğanlı bölgesinde de belediye olarak biz dönüşüm yapıyoruz. Demirtaş, Panayır, Hamitler ve Güneştepe gibi yeni gelişim bölgelerinde uyguladığımız imar planları doğrultusunda depreme dayanıklı sağlam konutlar inşa ediliyor” dedi.

 

“VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLAM KONUTLARDA OTURMASINI İSTİYORUZ”

Osmangazi Belediyesi olarak sadece Hamitler, Yunuseli ve Güneştepe bölgesinde 45 bin konuta oturma izni verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bu konutlar, deprem yönetmeliğine uygun olarak 2010 yılının ardından yapılan yapılar. Aynı şekilde Demirtaş bölgesinde de yapılan konutlar ile birlikte bölgenin nüfusu 17 binden 90 bine çıktı. Panayır bölgesi hızlı bir gelişim içerisinde. Vatandaşlarımızın da kendi imkanları ile binalarını kentsel dönüşüme soktuğunu görüyoruz. Bu da oldukça önemli. İşte Kükürtlü böyle bir bölge. İstiyoruz ki, bundan sonraki süreçte de bu şekilde çalışmalar devam etsin ve vatandaşlarımız sağlam konutlarda otursun” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6