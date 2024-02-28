Başkan Dündar’dan Altınok Spor Kulübü’ne ziyaret

Göreve geldiği ilk günden itibaren spora ve sporcuya destek olan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, Altınok Spor Kulübü’nü ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesinde bulunan spor kulüplerine her zaman büyük destekler veren Başkan Dündar, destek verdiği kulüplerden biri olan Altınok Spor Kulübü’ne ziyarette bulundu. Osmangazi Belediyesi’nin temin ettiği halı saha ve tesis sayesinde 500 sporcuyu bünyesinde barındıran kulüp yönetimi ve sporcular gerçekleşen ziyarette Başkan Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar, Altınok Spor Kulübü ziyaretini MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte gerçekleştirdi.

“KULÜPLERİMİZE HER ZAMAN DESTEK OLDUK”

Osmangazi’ye yaptığı hizmetlerin yaptığı mahalle ziyaretlerinde kendisine ilgi ve sevgi gösteriyle geri döndüğünü ifade eden Başkan Dündar, “Seçim süreci çerçevesinde mahalleleri, dernekleri ve spor kulüplerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ilçemizdeki mahalleleri sadece seçim zamanı değil her zaman ziyaret ediyoruz. Bugün Altınok Spor Kulübünü ziyaret ediyoruz. Bizim tahsis ettiğimiz spor tesislerinden burada 500 çocuğumuz faydalanmakta. Biz elimizden geldiği oranda kulüplerimize destek oluyoruz. Biz kalıcı hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Bu çocuklar, bizim geleceğimiz bunların en iyi şartlarda eğitilmesi ve sahiplenilmesi, başta ailesi olmak üzere mahalle, şehir, toplum, vatana ve millete hayırlı bir evlat yetişmesi için biz bu altyapıları oluşturuyoruz. Biz, güzel işler yaptığımızı gezdiğimiz mahallelerde vatandaşların bize karşı sevgi ve sempatisinden anlıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta vatandaşlarımızın desteğiyle yeniden göreve geldiğimizde bu karşılıklı diyalog ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a mahalle ve kulüplerine verdikleri destek için teşekkür eden Bursa Altınok Spor Kulübü Başkanı Ömer İnder de, “Altınok Spor camiası bugüne kadar bütün hizmetleri genelde Osmangazi Belediyesi’nden aldı. Mustafa Dündar Başkanımızın kulübümüze tahsis ettiği halı saha ile uçuşa geçtik. Futbolda 9 branşta mücadele veriyoruz. Kulübümüzün futbolda 250’ye yakın lisanslı sporcusu var futbol okulumuzda 150 sporcumuz var, basketbolda da büyük erkekler hariç tüm branşlara katılıyoruz” diye konuştu. Yapılan ziyaretin ardından kulüp yönetimi ve sporcular Başkan Dündar’a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.