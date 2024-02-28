Son Dakika

Başkan Dündar’dan Altınok Spor Kulübü’ne ziyaret

GÜNDEM 28.02.2024, 15:32
Başkan Dündar’dan Altınok Spor Kulübü’ne ziyaret

Göreve geldiği ilk günden itibaren spora ve sporcuya destek olan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, Altınok Spor Kulübü’nü ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesinde bulunan spor kulüplerine her zaman büyük destekler veren Başkan Dündar, destek verdiği kulüplerden biri olan Altınok Spor Kulübü’ne ziyarette bulundu. Osmangazi Belediyesi’nin temin ettiği halı saha ve tesis sayesinde 500 sporcuyu bünyesinde barındıran kulüp yönetimi ve sporcular gerçekleşen ziyarette Başkan Dündar’a teşekkür etti. Başkan Dündar, Altınok Spor Kulübü ziyaretini MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte gerçekleştirdi.

“KULÜPLERİMİZE HER ZAMAN DESTEK OLDUK”

Osmangazi’ye yaptığı hizmetlerin yaptığı mahalle ziyaretlerinde kendisine ilgi ve sevgi gösteriyle geri döndüğünü ifade eden Başkan Dündar, “Seçim süreci çerçevesinde mahalleleri, dernekleri ve spor kulüplerine ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ilçemizdeki mahalleleri sadece seçim zamanı değil her zaman ziyaret ediyoruz. Bugün Altınok Spor Kulübünü ziyaret ediyoruz. Bizim tahsis ettiğimiz spor tesislerinden burada 500 çocuğumuz faydalanmakta. Biz elimizden geldiği oranda kulüplerimize destek oluyoruz. Biz kalıcı hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Bu çocuklar, bizim geleceğimiz bunların en iyi şartlarda eğitilmesi ve sahiplenilmesi, başta ailesi olmak üzere mahalle, şehir, toplum, vatana ve millete hayırlı bir evlat yetişmesi için biz bu altyapıları oluşturuyoruz. Biz, güzel işler yaptığımızı gezdiğimiz mahallelerde vatandaşların bize karşı sevgi ve sempatisinden anlıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta vatandaşlarımızın desteğiyle yeniden göreve geldiğimizde bu karşılıklı diyalog ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a mahalle ve kulüplerine verdikleri destek için teşekkür eden Bursa Altınok Spor Kulübü Başkanı Ömer İnder de, “Altınok Spor camiası bugüne kadar bütün hizmetleri genelde Osmangazi Belediyesi’nden aldı. Mustafa Dündar Başkanımızın kulübümüze tahsis ettiği halı saha ile uçuşa geçtik. Futbolda 9 branşta mücadele veriyoruz. Kulübümüzün futbolda 250’ye yakın lisanslı sporcusu var futbol okulumuzda 150 sporcumuz var, basketbolda da büyük erkekler hariç tüm branşlara katılıyoruz” diye konuştu. Yapılan ziyaretin ardından kulüp yönetimi ve sporcular Başkan Dündar’a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9