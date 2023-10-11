Başkan Dündar, pazarcı esnafını yalnız bırakmıyor

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her fırsatta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında bu kez Çiftehavuzlar Kapalı Pazar Alanı’ndaki esnafla buluştu.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin 136 mahallesinde ev ziyaretleri ve esnaf buluşmaları ile vatandaşların yanında olmaya özen gösteren Başkan Dündar, ilçenin ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinliyor. Osmangazi’nin şehircilik ve sosyal belediyecilik konusunda Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden biri olduğunu belirten Başkan Dündar, bu başarıda ortak akıl ve güç birliğinin büyük payı olduğuna dikkat çekti.

Çiftehavuzlar Kapalı Pazar Alanı’nda pazarcı esnafını ziyaret ederek sohbet eden Dündar, alışveriş yapan vatandaşların da talep ve isteklerini dinledi. Osmangazi Belediyesi, sokak aralarında kurulan, yol ve cadde kapatılarak trafiğin aksamasına neden olan semt pazarlarını, modern pazar alanlarına taşıdıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bugüne kadar Osmangazi’nin birçok noktasına kapalı pazar alanları inşa ettik. Çiftehavuzlar Kapalı Pazar Alanı da bunlardan bir tanesi. Yaptığımız çalışmalarla Osmangazi hem tarihi, hem de modern yapısıyla ayağa kalkıyor” dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ile birlikte pazarcı esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Dündar, pazar alanında çorba ikramında bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, Osmangazi’de konforlu ve modern alışveriş imkânı sunduğu için Başkan Dündar’a teşekkür etti.