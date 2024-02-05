Başkan Dündar meşalelerle karşılandı

Bursa’da Osmangazi Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterilen mevcut başkan Mustafa Dündar, haftanın ilk iş gününde belediye personeli tarafından davul zurna eşliğinde meşalelerle karşılandı.BURSA (İGFA) - Geride kalan 3 dönemi sadece Bursa’da değil, Türkiye’de ses getiren yatırımlarla geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, 4. dönemde hizmet çıtasını daha yukarıya çıkartacaklarının mesajını verirken, “Osmangazi, her zaman önde, bizi kimse geçemez” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tofaş Spor Salonu’ndaki Bursa belediye başkanları aday tanıtımında yeniden adaylığı açıklanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a belediye çalışanları sürpriz karşılama programı düzenledi. Bursa’nın son dönemde en önemli vizyon projesi olan Osmangazi Meydanı’nı dolduran coşkulu personel, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşıladıkları Dündar’ı omuzlara alarak sevgi gösterisinde bulundu.

DÜNDAR: “HİZMETLERİMİZLE BURADAYIZ”

Personelin yoğun ilgisine teşekkür eden Başkan Dündar, Osmangazi ve Bursa’ya hizmette yola birlikte devam edecekleri mesajını verdi. Büyük Osmangazi ailesi olarak 3 dönemdir yaptıkları güzel hizmet ve projeler sayesinde 4. dönem için de aday gösterildiğini ifade eden Başkan Dündar, “Biz, hizmetlerimizle buradayız. Hizmetlerimizle seçime gireceğiz ve vatandaşa hizmetlerimizi anlatacağız. Yapmış olduğumuz eserleri herkese anlatarak, yeni dönemde de yeni eser ve dev projelerimizi hep beraber Bursa’ya kazandıracağız.” dedi.

“OSMANGAZİ’NİN ADINI TÜM DÜNYAYA DUYURDUK”

Osmangazi’nin adını bugüne kadar yaptıkları hizmetlerle Türkiye ve dünyaya duyurduklarına vurgu yapan Dündar, “Sizlerin yapmış olduğu hizmetler, bizleri yeniden Osmangazi’de 4’üncü defa aday olmamızı sağladı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız hizmetlerin tümünde sizlerin alın teri ve emeği var. Türkiye’nin konuştuğu Osmangazi Meydanı’ndayız. Bu meydan sizlerin alın teri sonucu ortaya çıktı.” diye konuştu.

“İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDE OSMANGAZİ VAR”

Osmangazi Belediyesi olarak sadece ilçe sınırlarında değil, ihtiyaç olan her yerde hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Dündar, “Nerede bir afet, sel baskını ve sıkıntı varsa Osmangazi Belediyesi olarak oradayız. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde 440 çalışma arkadaşımız, 120 araçla deprem bölgesinde olduk. Arkadaşlarımızın hepsi o bölgede çalışmak için sıraya girdi. Orada yaptığımız çalışmalarla bölge insanının takdirini kazandık. Bizler zorda kalan insanların yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“HERKES BİZİ ÖRNEK ALIYOR”

Osmangazi’deki son 15 yılın hizmet ve yatırımlarla dolu dolu geçtiğini anlatan Başkan Dündar, “Bizler, hizmet üretirken ayırım gözetmeden 1 milyonluk Osmangazi’ye hizmet üretiyoruz. En iyi imkânlar Osmangazi’de ve herkes buraya gelmek istiyor. Herkes bizi kendine örnek alıyor. Eserlerimiz ortada. Biz, eserlerimizle konuşuyoruz. Osmangazi’nin 136 mahallesinde 7 bin 700 cadde ve 400 bin konutunda vatandaşlarımızla beraberiz. Bizler rutin işlerin dışında büyük projeler de ortaya çıkarıyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 2 milyonu aşan ziyaretçisiyle 136 ülkeden buluştuğu yer oldu. Osmangazi’yi tarihi hüviyetine ve kimliğine büründürdük. Türkiye’nin en büyük atletizm salonunu Osmangazi’de inşa ettik. BAREM, sosyal belediyecilikte Türkiye’de marka oldu. Kentsel dönüşümde zemin artı 5 kat modelini Türkiye’de ilk biz hayata geçirdik. Şimdi sırada bunların daha iyilerini yapmak var.” diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve meclis üyelerinin de katıldığı karşılama programında belediye personeli Başkan Dündar’a çiçek verdi.