Başkan Dündar Demirtaş’ta coşkuyla karşılandı

Seçim çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesinde adım atmadık yer bırakmayan Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, gittiği her mahallede coşku ve ilgiyle karşılanıyor.BURSA (İGFA) - Demirtaş Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile ziyaret eden Başkan Dündar, yaptığı ziyaretlerde bu zamana kadar yaptığı ve önümüzdeki dönemde yapacağı projeleri anlattı. Vatandaşlar Başkan Dündar’ın Demirtaş’a yaptığı yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve önümüzdeki dönem için destek sözü verdi. İlk olarak Demirtaş’a kazandırdığı meydanda vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet eden Dündar, ardından esnafları ziyaret etti. Buradan Demirtaşlı gençlerin daveti üzerine Genç Demirtaşlılar Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği’ne ziyarette bulundu. Burada gençlerin desteğini alan Dündar, daha sonra MHP Demirtaş Temsilciliğini ziyaret etti. Başkan Dündar’ın ziyaretleri Demirtaş Rumeli Folklor Derneği ziyaretiyle son buldu.

Demirtaşlıların kendilerine her zaman destek verdiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Demirtaş’ta cami ve meydanı yapmak bize nasip oldu. Demirtaş yenilendi. Bu yenilenmeyle birlikte 2009 yılında 17 bin olan nüfus şuan 95 bine ulaştı. Biz, Demirtaşlılarla her zaman beraberiz. Biz bu zamana kadar ilçemize çok hizmet yaptık. Bundan sonra da biz yapacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkıp önümüzdeki dönemde Osmangazi ilçemize dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu da, “Osmangazi Belediye Başkanımız ve Cumhur İttifakı Başkan Adayımız Mustafa Dündar’ı coşkulu bir şekilde karşılayan ve bağrına basan Demirtaşlı hemşerilerimize çok teşekkür ederim. Bu seçimler her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Demirtaş’ın 31 Mart’ta güçlü desteğini alacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Bizi her zaman desteklediler ve desteklemeye de devam edecektir. Bu yaptığımız ziyarette bu büyük desteği hep birlikte gördük” diye konuştu. Vatandaşlar da Başkan Dündar’a bu zamana kadar Demirtaş’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.