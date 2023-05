Başkan Dr. Osman Gürün umut dolu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında yaptığı konuşmada “Umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Yeniden hep birlikte Cumhuriyeti ikinci yüzyılımıza, Atamızın bize söylediği gibi muasır medeniyetlerin seviyesine çıkaracağız” dedi.

MUĞLA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Muğla ve ilçelerinde coşkulu bir biçimde kutlandı. Menteşe ilçesinde kutlamalar kapsamında Gece Yolcuları grubu sahne aldı.

Muğla’da Cumhuriyet Meydanında başlayan 19 Mayıs kutlamaları Atatürk Stadyumunda devam etti. Stadyumda ki gösterilen ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Sayar Özcan, Süleyman Girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ilçe merkezinde iş yerlerinde bulunan vatandaşların ve gençlerin bayramlarını kutladı.

19 Mayıs kutlamalarına Menteşe’de Gece Yolcuları grubu sahne almadan önce fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayında meşaleler yandı, Türk Bayrakları sallındı. Menteşe’de binlerce vatandaşın katıldığı kutlamalarda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Yeniden hep birlikte Cumhuriyeti ikinci yüzyılımıza, Atamızın bize söylediği gibi muasır medeniyetlerin seviyesine çıkaracağız” dedi.

Başkan Gürün konuşmasında “Mustafa Kemal Atatürk, 104 yıl önce Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktı. Bu alelade bir çıkış değil. Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin halini görüyor, geleceğini planlıyor ve ilk adımını Samsun’da atıyor. O zamanki durumları düşündüğümüzde şu an ki yaşadığımız sıkıntılarla mukayese edilmesi mümkün değil. Önce kendine güveniyor, sonra milletine, arkadaşlarına güveniyor ve büyük bir mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruyor. 19 Mayıs’ı sizlere emanet ediyor. O zaman bugün ülkenin her türlü sıkıntısı için de ilk adımı atacak olan gençler olarak sizlersiniz. Şu an da önemli sıkıntılar içinde olabiliriz. Özgürlüklerle ilgili sorunumuz var, ekonomi ile ilgili sorunumuz var, barışla, kardeşlikle ilgili sorunlarımız var. Tüm bu sorunları çözebiliriz. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Yeniden hep birlikte Cumhuriyeti ikinci yüzyılımıza, Atamızın bize söylediği gibi muasır medeniyetlerin seviyesine çıkaracağız, özgür, adil ve ekonomisi yüksek bir ülke haline getireceğiz” dedi.