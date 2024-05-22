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Başkan Demir: "Yeşilli ilçemize yeni projeler kazandırıyoruz"

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ve beraberindeki 15 kişilik heyet ilçede yapılacak yeni projeler için Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i ziyaret etti

GÜNDEM 22.05.2024, 16:17
Başkan Demir: "Yeşilli ilçemize yeni projeler kazandırıyoruz"

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ve beraberindeki 15 kişilik heyet ilçede yapılacak yeni projeler için Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i ziyaret etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir geçen hafta Mardin Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yaptıkları görüşmenin ardından Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ve beraberinden 15 kişilik heyet Yeşilli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Kısa bir süre önce Ankara’da Milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaret esnasında Sayın bakanımızdan Yeşilli ilçesi Bahçebaşı şehir geçişi, İlçe Merkez Şehir geçişi ile Gülizar yolları ilgili talepte bulunduklarını belirten Başkan Demir,”  Ayrıca ilçemizin ihtiyacı duyduğu çevre yolu ile yollarımızın bakım ve onarımları ve parke işlemleri için de talepte bulunduk. Sağolsun Sayın bakanımız taleplerimizi olumlu karşıladı. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda Ankara ve Diyarbakır’dan oluşan 15 kişilik teknik ekip ve personel ilçemize gelerek bizimle görüşme yaptı. Bizde kendilerine taleplerimiz ilettik. İlçemize yeni projeler kazandıracağız. Bu konuda yoğun mesai harcıyoruz.  Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na Yeşilli halı adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARI BİTME AŞAMASINA GELDİ Yeşilli ilçemizde başlattığımız Kentsel Dönüşüm Projesi ve TOKİ konutları bitme aşamasına geldiğini hatırlatan Başkan Demir,” Kentsel Dönüşüm projesi ilçemize ekonomik değer kazandıracak. Birinci etap bitmek üzere. 2.ci etap için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bir yandanda 200 konutluk TOKİ inşaatında sona yaklaşıyoruz. Çevre düzenlenmesi yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda sahiplerine teslim edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Yeşilli ilçesini ziyaret eden Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Sinan Sezer, Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Daire Başkanı Abdullah Alemdaroğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Yapım Daire Başkanı Emrah Uslu, Diyarbakır Karayolları 9.Bölge Müdürü Savaş Bayındır da eşlik etti.

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