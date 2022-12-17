Başkan Demir'den "Maraş katliamı" mesajı!

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir , Kahramanmaraş'ta 19-26 Aralık 1978'de Alevi vatandaşlara yönelik yapılan katliamın 44. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.MUĞLA (İGFA) - CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, olayı en şiddetli şekilde kınadığı mesajında, şunlara yer verdi: "100’den fazla insanımızın ölümü ile sonuçlanan Maraş Katliamı’nın üzerinden tam 44 yıl geçti. Resmi rakamlara bakılırsa katliamda 100'den fazla kişi öldürüldü, bundan fazla kişi de 176 yaralandı, Alevilere ilişik 200’ün üzerinde ev yakıldı, işyeri tahrip edildi.

Resmi olmayan beyanlara göre ise 500’e yakın yurttaşımız öldürüldü. O gün orada insanlık öldü. Türkiye’de demokrasinin gelişmesi, karanlıkların aydınlığa çıkması için arşivler açılmalı, gerçek failler hesap vermelidir. Aradan geçen bunca yıl sonra olayı tekrar lanetliyor, hayatını kaybedenleri de bir kez daha saygıyla anıyorum."