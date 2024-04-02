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Başkan Çolakbayrakdar’dan teşekkür mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 35,45 oyla yeniden Belediye Başkanı seçildi 31 Mart’ta sözün sahibi milletin kararını verdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum Bu sonucun başta ülkemize, Kayseri’ye ve Kocasinan’a hayırlı olmasını diliyorum Bizim tek davamız, bu şehirde yaşayan 7’den 70’e herkese hizmet edebilmektir” dedi

GÜNDEM 02.04.2024, 11:23
Başkan Çolakbayrakdar’dan teşekkür mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 35,45 oyla yeniden Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart’ta sözün sahibi milletin kararını verdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu sonucun başta ülkemize, Kayseri’ye ve Kocasinan’a hayırlı olmasını diliyorum. Bizim tek davamız, bu şehirde yaşayan 7’den 70’e herkese hizmet edebilmektir” dedi. Mehmet Uzel / Kayseri (İGFA) - Yeniden Kocasinan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, belediye hizmet binasında çalışanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye aşık birisi olarak bu şehri çok sevdiklerini ve şehirle bütünleşerek hizmet verdiklerini belirtti.

Geçmişte olduğu gibi gelecek 5 yılda Türkiye’nin gözbebeği Kayseri’yi daha iyi hizmetlerle buluşturacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar,  “Öncelikle Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Çünkü bir kez daha bu şehre, Kocasinan’a 5 yıl daha hizmet etme şerefiyle bizleri naim ettiği için. 21 Şubat 2015 tarihinde meclisten gelerek başladığım ve 31 Mart 2019 tarihinde halkın nezdine çıkarak, Rabbim’ e şükürler olsun bir kez daha bu şehre hizmet etme fırsatı doğmuştu. Bugün geldiğimiz noktada geçtiğimiz 5 yılın ardından 31 Mart 2024 tarihinden itibaren de bir 5 yıl daha Allah ömür verirse bu şehre hizmet etme fırsatı doğdu. Bundan dolayı öncelikle Yüce Yaradan’a şükrediyoruz. Çünkü bizim tek bir kaygımız var. Bu şehre hizmet etmektir. Bizim tek bir davamız var. Bu şehirde yaşayan 7’den 70’e herkese hizmet edebilmektir. İnsanlığın en şereflisi insana hizmet edendir. Bundan sonrasında da inşallah bir teyzemiz, amcamız veya büyüğümüz; ‘Acaba benim elimde tutan biri olur mu? Bir kap çorba getiren var mı?’ diye bekliyorsa ve biz buna vesile olacaksak, herhalde bu bizim için en büyük kazanımız bu olacaktır. Gözü yaşlı biri,  bir mağdur veya bir aile ‘Acaba bizi görüp de elimden tutar, destek olur mu’ diye biri varsa ve biz ona ulaşabileceksek herhalde bizim için en büyük kazanç bundan sonra bu olacaktır. Bütün davamız bu şekilde geldi ve bundan sonrada devam edecek” diye konuştu.

Daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bugün çok daha güçlüyüz ve bugün dünden daha da güçlüyüz. Bugün çok daha fazlaca dünden birbirimize kenetlenmiş, birbirimize sarılmış ve geleceğe daha ümitle bakan bir şekildeyiz. Çünkü bu ülkenin ümidi yine biziz.  Bu şehrin geleceği Allah nasip ederse yine biziz. İnsanlar diyor ki, ‘Biz size güveniyoruz, biz size inanıyoruz ve yolunuza devam edin ’diyor. Bugüne kadar yaptıklarımızın arkasından daha fazlasını yapmanın kararlılığı içerisindeyiz. Biz, gücümüzü milletten alıyoruz. Biz, gücümüzü, her zaman milletin vermiş olduğu kararlarla harekete geçiriyoruz. Bugün de millet kararını vermiştir. Herkes bu noktada kararına saygılıdır.  Kocasinan ve Kayseri için hep beraberce çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Biz milletin vermiş olduğu yetkiyle millete hizmet etmek için buradayız. Millet bize ne emanet etmişse gönül rahatlığıyla söylüyorum, birini bin etme kaygısıyla çalıştık. Şükür Allah’a milletin emanetini birini bin ettik. Daha da artırmak için kaygısıyla yolumuza devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecek 5 yılda Türkiye’mizin göz bebeği bu şehrimizi, daha iyi hizmetlerle buluşturacağımıza inancım tamdır. Durmak yok, yola devam ediyoruz. Rabbim, zor işimizi kolaylaştırsın. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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