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Başkan Çolakbayrakdar’dan engelli bireyler ve aileleri için müjde 

GÜNDEM 11.03.2024, 14:02
Başkan Çolakbayrakdar’dan engelli bireyler ve aileleri için müjde 

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı öncülüğünde özel gereksinimli bireylerin aile yapılarının desteklenmesi ve psikolojik sağlamlıklarının artırılması amacıyla ‘Kapsayıcı Toplum Mutlu Aile’ Projesi hayata geçirildi. Engelli çocuğu olan ailelerle bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, her sosyal dokuya uygun projeler ürettiklerini belirterek, engelli bireyler ve aileler için Mola Evi ve Eğitim Kampüsü Projesini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı öncülüğünde Abdullah Gül Üniversitesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Kapsayıcı Toplum Mutlu Aile’ Projesi kapsamında ilk toplantı Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisinde gerçekleştirildi.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte engelli bireylere sahip olan ailelerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini belirterek, “ 7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri’nin değerini artırmaktır” dedi.

Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. ‘Nerede insan var ise biz orada olmalıyız’ anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Ailelerimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bizler, elimizden geldiğince sizlere daha fazla destek olmak adına kamu kurumlarla birlikte istişareler içinde çalışıyoruz. Sizlere daha farklı hizmetle sunulması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Belediye olarak bütün imkânlarımızla farklı gruptaki ihtiyacı olan kardeşlerimizin yanında olma noktasında seferberiz. Engelli çocukların belli zaman diliminde ailelerin nefes almaya ihtiyacı olduğu zaman çocukları güvenle bırakabilecekleri Mola Evi Projesini hayata geçireceğiz. Güvenli bir bakım ortamı ve güvenli iletişim kuracağı eğitmenler gibi önemli hizmetlerin yer alacağı ve ihtiyaçlara cevap vereceği proje olacak. Ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak ve bir nebze olsun destek olabilmek açısından son derece önemli ve değerlidir. Var gücümüzle çalışıyoruz. Ahievran Mahallesi’nde Eğitim Kampüsü, Özel Çocuklar için Mola Evi ve Engelsiz Nakil Aracı hizmetimizle her zaman olduğu gibi engelli kardeşlerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, engelli bireylerin ve aileler için hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi onların ihtiyacına yönelik şekillendirdiklerini sözlerine ekledi.

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