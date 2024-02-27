Başkan Çolakbayrakdar, turnuva finalini izledi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Bölgeler Arası Futbol Turnuvası’nın final maçını izledi. Birlik, beraberlik ve dostluğun vurgulandığı turnuvada MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte takımların kupasını veren Başkan Çolakbayrakdar, spor çatısı altında kardeşlik ve dostluğu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Ziyagökalp Mahallesi’ndeki spor tesisinde düzenlenen programa; MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, TFF Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, AK Parti ve MHP yönetimi ile vatandaşlar katıldı. Her iki takımada başarılar dileyerek, dostluğun kazanmasını temenni eden Başkan Çolakbayrakdar, tribünlerden maçı takip etti.

Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli kardeşlerim, Vatan, millet, ezan, bayrak, memleket ve kutsal değerler için bir aradayız. İnşallah bu birlikteliğimizi ve bu davamızı daha yükseğe çıkartacağız. Bizim sorumluluğumuz, çok farklıdır. Bizim sorumluluğumuz, Büyük ve Güçlü Türkiye içindir. Şanlı bayrağımızı, daha yukarılarda dalgalandırmak içindir. El birliği ve gönül birliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara destek çıkan ve onların koruyucusu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için durmadan yorulmadan koşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ise “İlçe teşkilatı olarak düzenlediğimiz futbol turnasının sonuna geldik. Ama asıl maç, 31 Martta başlıyor. Kocasinan ilçe teşkilatı olarak durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. MHP ve AK Parti teşkilatı olarak el ele gönül gönüle hep birlikte Cumhur İttifakı olarak Kayseri’de en yüksek oyu biz alacağız” dedi.

Maç sonunda ödül töreni yapıldı. Centilmenlik içinde geçen turnuvaya katılan takımlara çeşitli hediyeler verildi.