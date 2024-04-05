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Başkan Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde yeniden Kocasinan Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Adliyesinde düzenlenen tören ile mazbatasını aldı 31 Mart’ta kararı, sözün sahibi milletin verdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bizlere yeniden 5 yıl daha yetki veren tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi

GÜNDEM 05.04.2024, 14:05
Başkan Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde yeniden Kocasinan Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Adliyesinde düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. 31 Mart’ta kararı, sözün sahibi milletin verdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bizlere yeniden 5 yıl daha yetki veren tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ve oğlu Veysel Kaan ile kızı Maide Büşra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu ve Dr. Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih  Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, AK Parti ve MHP yönetimi, yeni meclis üyeleri basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Mazbatasını alan Başkan Çolakbayrakdar, “Bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. ‘İnsanların en hayırlısı ve en faydalısı insana hizmet edendir’ müjdesine nail olabilmek için böyle bir görev bizlere bahşeden Yüce Allah’a şükrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bir 5 yıl daha 2024 seçimlerinde aday göstermesinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugünlere kadar gelebilme noktasında desteği ve emekleriyle bizleri yalnız bırakmayan başta aileme, bütün teşkilat mensupları kardeşlerime, gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerek AK Parti’nin her kademesindeki çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürlerin en büyüğü, bizlere yeniden 5 yıl daha yetki veren halkımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin teveccühü ile 5 yıl daha Belediye Başkanı olarak ilçemizi ileri noktalara taşıyacağız. İnşallah Güçlü ve Büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece-gündüz demeden çalışacağız. Vizyon projelerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız. Bu vesile ile sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu sonucun başta ülkemize, Kayseri’ye ve Kocasinan’a hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda,  gelecek nesiler için çalışmaya üretmeye ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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