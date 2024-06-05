Başkan Çolakbayrakdar: “Gençler için ne yapsak azdır”

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi’nin spor, kültür ve sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor. Kocasinan Akademi çatısı altında verilecek yaz kurslarıyla öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmeleri hedefleniyor. Gençlerin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin Büyük ve Güçlü Türkiye’sini emanet edeceğimiz gençler için ne yapsak azdır” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan’ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle yaz kurslarına ağırlık verildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu yaz döneminde de açacağımız kurslar sayesinde yavrularımız, tatil boyunca hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan Yapay Zeka Kursu ve Robotik Kurslarımıza bekliyoruz. Yazın boş zamanlarını değerlendirme açısından Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve mahallelerdeki tesislerimiz, gençlerimiz için iyi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat ve spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve semt konağı tesislerinde 7-15 yaş arası çocuklar için; basketbol, voleybol, gitar, bağlama, keman, futbol, boks, tekvando, okçuluk, piyano, ritim atölyesi, drama, akıl oyunları, ekoterapi, müzik, tiyatro ve resim gibi talepler doğrultusunda kurslar açılacak. Ayrıca yetişkinler için ahşap boyama, iğne oyası, kadın elbise dikimi, ev tekstili, amigurumi bebek yapımı ve kadın elbise dikimi, plates ve zumba kursları verilecek. Çocuk Kulübü tesisine kayıt için 14 Haziran’a kadar (www.kocasinan.bel.tr) adresinden detaylı bilgi için ise (Mesai saatleri içerisinde) 0(352) 740 00 00/ 1109/ 1115 aramaları yeterli olacağı belirtildi. Kocasinan Akademi tesisleri ile mahallelerde açılacak olan yaz dönemi spor kursları ise 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve yeni eğitim öğretim yılının açılışına kadar sürecek. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler, Çözüm Merkezinin 0 (352) 222 70 00 /2875/2887 numaralı telefonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler.