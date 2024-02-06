Başkan Çiftçi, birim müdürleriyle buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün birim müdürleriyle koordinasyon toplantısında gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, koordinasyon toplantısında birim müdürleriyle bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katılım sağladı. Hizmetler ve inşası devam eden projelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı yapıldığı toplantıda Başkan Çiftçi, birim müdürlerine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

“FİKİR ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Başarı bir ekip işidir, dolu dolu geçen beş yıllık hizmet yolculuğumuzda kentimize değer katan çalışma arkadaşlarımla, çalışmalarımız ve devam eden projelerimiz hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdik. Birim müdürlerimize çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.