Başkan Çerçioğlu'na Kuyucak'ta sevgi seli

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuyucak Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerinin devam edeceğini söylerken pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na Kuyucak Belediye başkan adayı Uğur Doğanca da eşlik etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kuyucaklı üreticiler, girdi maliyetlerinden dolayı uzun zamandır üretim yapmakta zorlandıklarını belirtti. Çok zor bir yıl geçirdiğini ifade eden bir portakal üreticisi, portakal ağaçlarını kesmeyi düşündüklerini söyledi. Ispanak üretimi yapan bir kadın üretici ise sadece son 10 günde akaryakıta gelen yüksek zamların bile pazardaki fiyatları yarı yarıya artırdığının altını çizdi. Zor şartlarda üretim yaptıkların belirten üretici, vatandaşların birçoğunun fiyat sorup alışveriş yapamadığını vurguladı. Üreticilerin sorunlarını çok iyi bildiklerini belirten Çerçioğlu ise, en gurur duydukları hizmetlerinin sosyal belediyeciliği tam anlamıyla uygulamak olduğunu ifade etti. Üreticilere destek vermeye devam ettiklerini ifade eden Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin tarlada kalan her ürünün alıcısı olduğunun altını çizdi.