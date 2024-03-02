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Başkan Cengiz Ergün’den Sarıgöl’e yeni proje müjdeleri

GÜNDEM 02.03.2024, 11:01
Başkan Cengiz Ergün’den Sarıgöl’e yeni proje müjdeleri

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan 10 yıllık süreçte 298 Milyon 700 bin TL’lik yatırım yaparak adeta çehresini değiştirdiği Sarıgöl’e yeni dönem projelerinin müjdesini verdi.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Sarıgöl’de yeni dönem projelerini açıkladı. 2014’ten bu yana ilçede birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Başkan Cengiz Ergün, yeni dönemde Sarıgöl’de hayata geçirilecek projelerin de bir bir müjdesini verdi.

İŞTE SARIGÖL’ÜN YENİ PROJELERİ

Yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz Ergün, ‘Güzel Sarıgöl’ümüze, bugüne kadar 298 milyon 700 bin TL’lik yatırım yaptık.

Yeni dönemde de ilçemize;

-Yeni Otobüs Terminali inşa edeceğiz.

- Kocaçay üzerindeki bölgede 2 yeni köprü inşa ederek, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.

-Tarımın kalbi olan ilçemize 10 adet yaptığımız dolusavarlara ek olarak yeni dolusavarlar kazandıracağız.

- Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Kreş projemizi hayata geçireceğiz.

-Sarıgöl ilçemize kazandırdığımız yeni atıksu arıtma tesisine ilçe merkezi ile birlikte Afşar, Ahmetağa, Bağlıca, Bahadırlar, Baharlar, Bereketli, Çanakçı, Çimentepe, Doğuşlar, Emcelli, Güneydamları, Özpınar, Selimiye, Sığırtmaçlı, Tırazlar, Yeşiltepe, Yukarıkoçaklar mahallelerimizin yeni kollektör hattı ile bağlantısını yaparak evsel nitelikli atık sularını arıtacağız. Gönül Bağı proje ve hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz’ diye konuştu.

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