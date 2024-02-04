Başkan Çalık minikler ve aileleriyle buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi’nin gündüz çocuk bakımevlerinde öğrenim gören çocuklar ve aileleriyle kahvaltıda buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen gündüz çocuk bakımevlerinde öğrenim gören çocuklar ve aileleriyle kahvaltıda buluştu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programına yüzlerce öğrenci ile anne ve babaları katıldı. Buluşmada çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, anne ve babaların da öneri ve taleplerini dinledi.

“HER İŞİMİZİN ORTA NOKTASINA EVLATLARIMIZI KOYUYORUM”

Konuşmasında hayata geçirdiği uygulamalar ve projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde yaşayan herkese eşit hizmet götürdüklerini ifade etti. “Evlatlarımız için çaba gösteren bir belediye başkanıyım” diyen Başkan Çalık, “Kişinin anavatanı emin olun çocukluğudur. Çocukluğunu mutlu geçiren bir kişi ileride çok faydalı işler yapar. Çocukları mutlu bireyler olarak yetiştirmek hepimizin sorumluluğudur. Ben yerel yönetim olarak bunu yapmak için çaba gösteriyorum. Çocuklara karşı hassasiyetimi bilmeyen yoktur. ‘Kimin için çalışıyorsun’ dediklerinde ilk aklıma gelen emin olun çocuklarımız oluyor. Ben çocuklar, gençler ve kadınların bu toplumda daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaya devam edeceğim. Bir toplumda çocuğu, genci ve kadını mutlu ve huzurlu hale getirdiğinizde emin olun toplum da mutlu olur. Her işimizin orta noktasına evlatlarımızı koyuyorum” ifadelerini kullandı.

“BEYLİKDÜZÜ'NE NEFES OLDUK”

Çocukların gelişimlerine destek olan projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Çalık, “Beylikdüzü'nde bilimden sanata, teknolojiden kültür merkezlerine varıncaya kadar birçok proje hayata geçirdik. Çocuklarımız ve aileleri için kreşler, anne ve çocuk merkezleri yaptık. Biz yaşam vadileriyle, yeşil alanlarıyla Beylikdüzü'ne nefes olduk. Gürpınar ve Yakuplu’da kent ormanı yaptık. Yaşam Bahçemizde ürettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİKTE VE BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNDE BİZİMLE YARIŞMAYA KALKMASINLAR”

Beslenme Saati uygulaması ile tüm Türkiye’ye ilham olan bir projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Çalık, “Çocukların bu kentin sokaklarında, parklarında, bahçelerinde huzur içerisinde oynayabileceği bir kent inşa etmek için yola çıkmıştık. Bu kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kentte anneler, çocuklar ve gençler için çalışmaya devam edeceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilikte ve belediyecilik hizmetlerinde bizimle yarışmaya kalkmasınlar. Hele Beylikdüzü'nde asla yarışmasınlar” dedi.