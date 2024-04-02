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Başkan Çalık çalışmalarında hız kesmiyor

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,78 oy oranıyla yeniden seçilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1 Nisan sabahı çalışmalarına yapımına devam edilen Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde başladı Seçimde verdikleri desteklerden dolayı tüm komşularına teşekkür eden Başkan Çalık, “Seçimi geride bıraktık, görevimizin başındayız 1 Nisan sabahında yine Beylikdüzü için çalışmaya devam ediyoruz Göstermiş olduğunuz güvene verdiğiniz desteğe yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu

GÜNDEM 02.04.2024, 17:26
Başkan Çalık çalışmalarında hız kesmiyor

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,78 oy oranıyla yeniden seçilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1 Nisan sabahı çalışmalarına yapımına devam edilen Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde başladı. Seçimde verdikleri desteklerden dolayı tüm komşularına teşekkür eden Başkan Çalık, “Seçimi geride bıraktık, görevimizin başındayız. 1 Nisan sabahında yine Beylikdüzü için çalışmaya devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz güvene verdiğiniz desteğe yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,78 oy oranıyla yeniden seçilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 1 Nisan sabahı çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Sabah saatlerinde yapımına devam edilen Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Çalık, incelemelerde bulundu. Başkan Çalık’a başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Merkezin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çalık, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

 “BEYLİKDÜZÜ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Seçimde verdikleri desteklerden dolayı tüm komşularına teşekkür eden Başkan Çalık, “Seçimi geride bıraktık, görevimizin başındayız. 1 Nisan sabahında yine Beylikdüzü için çalışmaya devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz güvene verdiğiniz desteğe yürekten teşekkür ediyorum. Şu an Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’mizin şantiyesindeyiz. İnşallah kısa süre içinde merkezimizi hazır hale getireceğiz. Kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Bu kentin daha iyi bir noktaya gelmesi adına terimin son damlasına kadar çalışacağımı bilesiniz. Her şey çok güzel olmaya devam edecek” diye konuştu.

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