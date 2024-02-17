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Başkan Çalık apartman yöneticileriyle buluştu

GÜNDEM 17.02.2024, 15:50
Başkan Çalık apartman yöneticileriyle buluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’ndeki apartman yöneticileriyle buluştu. Beylikdüzü’ndeki proje ve uygulamalarla hayatı kolaylaştırdıklarını ifade eden Başkan Çalık “Apartman yöneticileri güvenilir insanlardan seçilir. Emin olun ben de Beylikdüzü'nü yönetirken aynı duyguyla bu işi yapmaya gayret ediyorum. Komşularımızın güvenini kazanmak bizim için her şeyden kıymetli ” diye konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’ndeki apartman yöneticileriyle Yakuplu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda buluştu. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada ailelerle sohbet eden Başkan Çalık taleplerini de dinledi.

“EŞ GÜDÜMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Beylikdüzü’ndeki proje ve uygulamalarla hayatı kolaylaştırdıklarını ifade eden Başkan Çalık, “Ben biliyorum ki apartman yöneticileri ve yönetimi güvenilir insanlardan seçilir. Emin olun ben de Beylikdüzü'nü yönetirken aynı duyguyla bu işi yapmaya gayret ediyorum. Komşularımızın güvenini kazanmak bizim için her şeyden kıymetli. Bizler bu kenti yönetirken başından itibaren hep eş güdümle çalışacağız dedik. Bu kentte yaşayan çocuklarımız için gençlerimiz için kadınlar için yaş almış komşularımız için çalışacağız demiştik ve öyle yapıyoruz” diye konuştu.

AFETLERDE İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANILACAK

Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Çalık, afetlerle ilgili alınan önlemleri anlattı. Başkan Çalık, “Ben afetlere karşı bu ülkeyi ve bu coğrafyayı hazır hale getirmek için var gücümle çalışıyorum. Türkiye'nin farklı noktalarında bir afet olması halinde biz çok hızlı müdahale edebiliyoruz ama afet veya deprem bizim bölgemizde olursa ne yapacağız? Teknoloji tabanlı afet bilişim sistemini oluşturuyoruz. Şu an insansız hava araçlarıyla Beylikdüzü'nün üç boyutlu hale gelmesini sağlayacağız. Bu çekimi yaptıktan sonra artık Beylikdüzü'nün bizde üç boyutlu haritaları olacak ve afet anında bu insansız hava araçlarını uçurduğumuzda bir saat içerisinde bize Beylikdüzü'nün hangi bölgesinde bir bina çökmüş hangi bölgesinde bir ağaç yola devrilmiş, hangi bölgesinde ne olmuşsa hepsini görebileceğiz” ifadelerini kullandı.

“YATIYORUM KALKIYORUM AFETİ DÜŞÜNÜYORUM”

Afetlerle ilgili çalışmaların tüm Türkiye’ye örnek olduğunu hatırlatan Başkan Çalık, “Deprem İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi. Biz hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. Bu kardeşinizi bu kentin yönetimine seçtiğiniz günden beri yatıyorum kalkıyorum afeti düşünüyorum. Bu kentin daha dirençli olmasını düşünüyorum. Binalarımızı nasıl depreme karşı daha dayanıklı hale getirebilirim onu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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