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Başkan Büyükkılıç’tan iş dünyasına iade-i ziyaretler

Sanayi ve iş dünyasına ziyaretler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Biz birlikte anlam ifade ederiz Bize yakışan dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımaktır” dedi

GÜNDEM 23.05.2024, 10:30
Başkan Büyükkılıç’tan iş dünyasına iade-i ziyaretler

Sanayi ve iş dünyasına ziyaretler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Biz birlikte anlam ifade ederiz. Bize yakışan dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımaktır” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi’ne iade-i ziyarette bulundu.

31 Mart yerel seçimlerde milletin iradesi ile yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek, hizmet ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda iade-i ziyaretlerini de sürdürüyor.

Ticaretin üssü, sanayinin ve hayırseverlerin merkezi Kayseri’de birlik, beraberlik içerisinde yeni 5 yıl için hizmetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerine, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyelerine, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyelerine, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu.

Ayrı ayrı nezaket ziyaretlerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, iş dünyasına, ihracatıyla, ürettikleriyle, marka değeriyle kente kazanımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

“BU ŞEHRİN DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞINMASI BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ”

İlk olarak Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimine iade-i ziyarette bulunan Büyükkılıç, “Bu şehrin huzuru, bu şehrin daha ileri noktalara taşınması bizim için olmazsa olmaz. Hepimiz bu şehrin hakikaten kadrini kıymetini bilen insanlarız. Tecrübeli yöneticileriz. Bu anlayış içerisinde daha iyi noktaya taşımak için gayret göstereceğiz. Milletin iradesine biz saygı duyuyoruz. Şehrimizin temel dinamikleri olarak sizler gerçekten iş adamlarımız olarak, yüz akımız olarak hayırseverliğinizle gayretinizle, ticaretteki başarınız ile bizler için önemlisiniz. Biz de bunda üzerimize ne düşüyorsa, elimizden ne geliyorsa onu yapma yönünde irade göstereceğiz” diye konuştu.

“İNŞALLAH EL ELE GÖNÜL GÖNLE DİYORUZ”

İletişimin, bir araya gelmenin, görüşmenin ve varsa şehirle ilgili problemlerin konuşulmasının önemli olduğuna değinen Başkan Büyükkılıç, “İade-i ziyaretten öte yapılacak ne varsa onları da konuşma, görüşme ve hızlandırma adına sizlere bir ziyarette bulunma yönünde düşünce hâsıl oldu. Anlayışınıza ve tabi ki bize olan her zamanki sıcak ilginize yönetiminizle birlikte sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. İnşallah el ele gönül gönle diyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak, tüm kardeşlerimiz adına üzerimize ne düşüyorsa sizlere yardımcı olma, dolayısıyla şehrimize yardımcı olma adına biz her zaman yanınızdayız diyoruz” dedi.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Memduh Başkanım hoş geldiniz. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Nezaket ziyaretinizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Seçim bitti, anında da tekrar şehrin ve ilçelerin sorunları ve sıkıntılarını çözme aşamasında canla başla çalışıyorsunuz. Allah daha iyi başarılı işler yapmayı nasip etsin diye de dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİZİN ÇALIŞKANLIĞINIZ, SİZİN YÖNETİCİLİĞİNİZ ZATEN BU ŞEHRE ÖRNEK OLMUŞ”

Büyükkılıç’ın çalışkanlığı ve yöneticiliği ile şehre örnek olduğunu dile getiren Gülsoy, şunları söyledi:

“Sizin çalışkanlığınız, sizin yöneticiliğiniz zaten bu şehre örnek olmuş, bizlere de örnek olmuş bir büyüğümüzsünüz. İnşallah bundan sonra da önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize daha faydalı işler yapacağınıza eminiz. Bizim üstümüze de ne düşüyorsa, tek kaygımız sizinle aynı; Kayseri davası, Kayseri için ne yapabiliriz, şehrimizin ekonomisini, ticaretini nasıl yükseltebiliriz? Yani şehrin marka değerini arttırabilmek için tüm gayretimizle, siz çalışıyorsunuz, biz de sizi örnek alıyoruz. Biz de sizinle beraber koşturmaya devam ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Güzel görevler yapmayı da nasip etsin diyorum. Tekrar tebrik ediyoruz. Nezaket ziyaretiniz için de teşekkür ediyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, daha sonra KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. 

Büyükkılıç, her zaman sanayicinin ve iş insanının yanında yer almaya devam edeceklerini, üzerlerine düşen ne varsa hizmet etmeyi sürdüreceklerini söylerken, Büyüksimitci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYSO ziyaretinin ardından Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, KTB Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin ticari ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan başkanımıza ve yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

Son olarak Büyükkılıç, kentte üretimin ve ihracatın adeta üssü olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. 

Başkan Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Yalçın ve yönetimine teşekkürlerini ileterek, “Tüm OSB’mizin iş adamlarına teşekkür ediyorum. Bize yakışan dayanışma içerisinde hem OSB’lerimizi hem şehrimizi daha iyi noktaya taşımaktır” dedi.

İstanbul’da bilişim ve akıllı şehir projeleri ile değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, orada diğer illerden Kayseri’ye gelen belediye başkanlarının planlı, düzenli, huzurlu bir ortam olduğunu ifade etmelerinin kendisini keyiflendirdiğini anlatarak, “Biz birlikte anlam ifade ederiz. İlçe belediye başkanı kardeşlerimizle, sivil toplum teşkilatlarımızla, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Borsamız, OSB’lerimizle, değerli valimizle temel dinamikler olarak hep beraber aynı hedefe yönelip, bu şehri bir kaygının eseri olarak daha iyi noktaya nasıl taşımanın gayretini gösteriyoruz” diye konuştu.

“BU ŞEHİRDE, HİZMETİNİZ, EMEĞİNİZ, KATKILARINIZ ÇOK BÜYÜK”

Başkan Büyükkılıç’ın gece gündüz demeden hizmet etmeye devam ettiğini söyleyen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise şunları söyledi:

“Bu şehirde, hizmetiniz, emeğiniz, katkılarınız çok büyük. İnşallah bu dönemde de daha fazlasıyla devam edeceğinizden şüphemiz yok. Kayseri için elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsunuz, projelerinizi yapıyor, çalışıyorsunuz. Gece gündüz demeden koşturuyorsunuz. Bu şehre Allah’ın izniyle büyük hizmetler, büyük projeler sunacaksınız, bu dönemde de bunun daha güzeliyle olacak. Kayseri’miz zaten Türkiye’de düzeniyle, projeleriyle, caddeleriyle, sokaklarıyla, camileriyle, hastaneleriyle bilinen bir şehir. İnanıyoruz ki bu dönem üzerine koyarak gideceksiniz, daha güzel, daha yaşanılabilir şehir haline getireceksiniz, bundan zerre şüphemiz yok. Bu dönemde tekrar başarılar diliyorum.”

Üretim ve istihdama yönelik istişarenin de yapıldığı ziyaretlerin ardından Büyükkılıç, iş dünyasının temsilcileriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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