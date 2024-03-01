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Başkan Büyükkılıç’tan gönüllere dokunacak projeler

GÜNDEM 01.03.2024, 11:02
Başkan Büyükkılıç’tan gönüllere dokunacak projeler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırım, proje ve hizmetlerle dolu 5 yılı geride bırakırken, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceği insan odaklı dua alacak yeni sosyal hizmet projeleri ile yeni 5 yılda da gönüllere dokunmayı sürdürmeye hazırlanıyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Göreve geldiği 2019 yılından 2024 yılına kadar alışılagelmiş belediyecilik hizmetleri sınırlarını aşan ve ‘önce insan' diyerek Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanelerinden HOSPİS’e, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, burs, ulaşım ve gıda desteğinden mobil ağız ve diş sağlığı aracı ile kanser tarama aracına kadar birçok proje ile gönüllere dokunan Başkan Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde de dua alacak projeleri vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yeni 5 Yıl Projeleri Sunum Toplantısı düzenleyerek yeni hizmet döneminde hayata geçireceği projeleri kamuoyu ile paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birbirinden önemli ve dikkat çekici projeler içerisinde ‘sosyal hizmet’ projelerine özel bir yer ayırdı.

Geride bıraktığı 5 yıllık dönemde insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen ve ülke çapında takdir edilerek örnek gösterilen projelere imza atan Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde de dikkatleri üzerine toplayacak ve dua alacak önemli projeleri kente kazandıracak. 

ALZHEİMER MERKEZİ PROJESİ

Tıp alanındaki bilim insanları tarafından beğeni ile karşılanarak İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ kategorisinde birincilik ödülü alan HOSPİS projesi ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri ile vatandaşlardan tam not alan Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde ise Alzheimer Merkezi Projesi ile Kayseri’de bir ilke imza atacak. 

Başkan Büyükkılıç, yeni dönem Sosyal Hizmet Projeleri kapsamında Alzheimer Merkezi Projesi’ni Alzheimer rahatsızlığı yaşayan vatandaşlar ve özellikle yakınları için kente kazandıracaklarını kamuoyuna duyurarak yeni dönemde, bir doktor olarak Alzheimer Merkezi Projesi’ni çok önemsediğini vurguladı. Büyükkılıç, Alzheimer hastası olan vatandaşların ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

ÇOCUKLARA BESLENME DESTEĞİ

Geride kalan hizmet döneminde ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere tüm öğrencilere yönelik destek ve teşvik projelerini Kayserililerle buluşturan öğrenci ve genç dostu Başkan Büyükkılıç, her zaman olduğu gibi çocukları önemsediklerini belirterek, yeni dönemde çocuklar için okullarına beslenme desteği sunacaklarını ifade etti. ‘Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda’ sloganı ile hayata geçecek Öğrenci Beslenme Yardımı Projesi ile öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkı sunulması amaçlanıyor. 

SICAK YUVAM PROJESİ

Başkan Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde Sıcak Yuvam Projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara barınma desteği sunacaklarını ayrıca engelli vatandaşlara destek noktasında da onların temiz, sağlıklı ve bakımlı hanelerde yaşamalarını sağlama adına temizlik ve basit tamirat hizmetlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. 

ENGELLİ VATANDAŞLARA SU FATURASI DESTEĞİ

Büyükkılıç, ayrıca yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında yüzde 50 indirim uygulayacaklarını kaydetti. Büyükkılıç, hali hazırda Ulaşım A.Ş. filosunda engelli erişimli araçlara ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerin toplu taşımaya erişimi konusunda toplu taşıma sistemlerinin tamamının engelli erişimine tam uyumlu olmasını sağlayacaklarını söyledi.

ÇOCUK KİTAPLARI FUARI VE ŞENLİĞİ

Başkan Büyükkılıç, 2024'ten itibaren 23 Nisan tarihlerinde çocuk kitapları fuarı ve şenliği düzenleyecekleri müjdesini çocuklar ve aileler ile paylaşırken Çocuk Kitapları Fuarı ve Şenliği’nin ilkinin 20-28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara bir armağan olarak hayata geçirilecek proje ile miniklerin kitap sevgisinin desteklenmesi de amaçlanıyor.

BÜYÜKKILIÇ’TAN EMEKLİLER EVİ

Emeklilerin yaşam kalitesini arttırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerle emeklileri buluşturmak amacıyla Emekli Evi kuracaklarını kaydeden Büyükkılıç, Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezlerini yaygınlaştıracaklarını ve Emekliler Kafeteryası'nın da sayısını arttıracaklarını duyurdu.

MOBİL GÖZ TARAMA VE GEZİCİ BİLİM OTOBÜSÜ

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile il sınırları içerisinde köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti ulaştırılmasının yanı sıra 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay ilinde de depremzede vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde ise bu hizmetlerine mobil göz tarama aracını da ekleyecek. 

Toplum sağlığını önemsediklerini bunun için, daha önce gezici ağız ve diş sağlığı kliniği hizmeti sunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, mobil göz tarama aracını hizmete koyacaklarını da ifade ederek, Bilim Merkezi Kapınızda sloganı ile ‘Gezici Bilim Otobüsü’ hizmeti vereceklerini de dile getirdi.

Büyükkılıç, öte yandan sosyal hizmet projeleri kapsamında tüm ilçelere ekmek, gıda, kömür, süt, kırtasiye, ulaşım, aile desteği, çorba, sıcak yemek ve nakdi yardımlar gibi sosyal yardımların gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

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