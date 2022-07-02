Başkan Büyükkılıç'tan Felahiye çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye programı kapsamında Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Vural Coşkun ile görüştü. Başkan Büyükkılıç, istişarelerde bulunduğu ziyaretinde, “Hiçbir ilçemizi, birbirinden ayırt etmiyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlçedeki vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek, yatırımlar ile projeleri yakından takip eden ve incelemelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye gezisinde belediyeyi de ziyaret ederek Başkan Vural Coşkun ve yönetimi ile istişarelerde bulundu.

“İLÇELERİMİZİ DE BAĞRIMIZA BASIYORUZ”

Kendisine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Duran Safrantı’nın da eşlik ettiği Felahiye ziyaretinde, Felahiye Belediyesi’ni de ziyaret eden Büyükkılıç, İlçelerimiz ile birlik beraberlik içeresinde, el ele, gönül gönüle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Hiçbir ilçemizi birbirinden ayırdetmiyoruz. Merkez veya taşra ilçe demiyor bağrımıza basıyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Biriz beraberiz, hep birlikte Kayseri’yiz şeklinde hareket ediyoruz” diye konuştu.