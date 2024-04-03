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Başkan Büyükkılıç, kültür projeleri ile şehri taçlandıracak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum gibi tarihi yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan ve kadim geçmişi ile büyük bir kültür, medeniyet birikimi olan Kayseri’ye yönelik gelecek 5 yıldaki kültür projelerini paylaştı Büyükkılıç, müze ve kütüphane başlığı altındaki projelerle Kayseri’yi, müzeler ve kütüphaneler şehri olarak taçlandıracaklarını söyledi

GÜNDEM 03.04.2024, 13:19
Başkan Büyükkılıç, kültür projeleri ile şehri taçlandıracak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum gibi tarihi yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan ve kadim geçmişi ile büyük bir kültür, medeniyet birikimi olan Kayseri’ye yönelik gelecek 5 yıldaki kültür projelerini paylaştı. Büyükkılıç, müze ve kütüphane başlığı altındaki projelerle Kayseri’yi, müzeler ve kütüphaneler şehri olarak taçlandıracaklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıl içerisindeki kültür projelerinin ‘müzeler ve kütüphaneler şehir Kayseri’ hedefiyle tasarlanarak hayata geçirileceğini ifade etti.

Büyükkılıç, “Biz sanayi ve ticaret şehri Kayseri’yi, bu önemli özelliğine ek müzeler, kütüphaneler, turizm, spor, tarım, sağlık, kültür şehri, öğrenci dostu şehir gibi hedefler ortaya koyarak öne çıkaracağımızı söylemiştik. Şükürler olsun bugün geldiğimiz noktada tüm saydığımız unsurlarda büyük mesafeler aldık ve emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yeni süreçte yürümeyi koşmaya çevirip, yeni kültür projelerimizi de bir bir hayata geçirerek Kayseri’mizi bir kültür şehri haline getireceğiz” diye konuştu.

Kültür projeleri kapsamında yaklaşık 5 yıllık süreçte 13 kütüphane, bir Mutfak Sanatları Merkezi Projesi ile bir de Mimarsinan ve Kent Müzesi projesi olmak üzere 15 projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık süreçte ise birbirinden önemli, birbirinden gerekli projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

KAYSERİ’YE 5 MÜZE KAZANDIRILIYOR

Büyükkılıç, yeni dönemde, Kayseri’nin köklü tarihinin kaynağı konumundaki Kültepe Kaniş-Karum’da 75 yıllık rüya gerçek olduğunu ifade ederek, 3 bin 500 metrekare alandaki Türkiye’nin en büyük kayadan oyma tablet müzesinin açılacağını söyledi.

Diğer taraftan milyonlarca yıl öncesindeki doğa tarihine kapı aralayan Yamula Barajı çevresindeki fosillerin sergileneceği paleontoloji müzesinin de kapılarını açacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Paleontolojinin tarihini adeta yeniden yazacağımız milyon yıl öncesine dayanan eşsiz fosillerimize ilişkin çalışmalarımız ve bu kalıntıların sergileneceği müzemiz ile Kayseri’miz müzeler şehir olma noktasında büyük bir mesafe almış olacak” ifadesinde bulundu. Büyükkılıç, Develi’de bulunan tarihi askerlik şubesine müze ve kütüphane olarak işlev kazandıracaklarını da dile getirerek, “Develi’ye hayırlı” olsun dedi.

Başkan Büyükkılıç, bir müzenin de Koramaz’da hayata geçeceğini belirterek, “UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer almaya layık görülen eşsiz güzellikteki Koramaz Vadisi bölgesinde, bu güzelliğe yakışır biz müzeyi de Koramaz Müzesi olarak şehre, insanlığa kazandıracağız. Böylelikle şehrimizin adı daha da duyulacak ve ilgi görecektir” diye konuştu.

Kayseri’nin bir ticaret kenti olduğu hatta ticaretin kaynağının Kültepe’deki çıkan tabletlerde kayıtlı olmasından dolayı Kayseri olduğunu kaydeden Büyükkılıç, bu doğrultuda da girişimleri olduğunu paylaştı. Başkan Büyükkılıç, “Ticaret şehri olan Kayseri’mizin ticari geçmişine ışık tutacak olan Ticaret Müzesi’ni hayata geçiriyoruz” dedi.

OKUYAN VE OKUTAN ÖĞRENCİ DOSTU KENTE 5 KÜTÜPHANE DAHA

Okuyan ve okutan öğrenci dostu kent Kayseri’ye, 5 adet daha kütüphane kazandırarak okuyan ve okutan şehir Kayseri’nin kütüphaneler şehri olmasını perçinleyeceklerini söyleyen Büyükkılıç, “Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçemize halk kütüphanesi kazandıracağız. Öte yandan öğrencilerimizin 7 gün 24 saat kullanabileceği 7/24 kütüphaneyi hizmete sunacağız. Bir çocuk kütüphanesini açmıştık. İldem bölgesine de Çocuk Kütüphanesi’ni kazandıracağız. Ayrıca Keykubat Semt Kütüphanesi’ni hizmete açarak Keykubat Mahallemize Semt Kütüphanemizi hizmete sunacağız. Kitap Kafe Projemiz ile ise Kitap Kafe Tesisimizi kitapseverlerin beğenisine sunacağız. Diğer taraftan Çocuk Kreşi Projemiz ile de Şehir Hastanesi bölgesi ve Beyazşehir bölgesine kreş tesislerimizi açacağız” şeklinde konuştu.

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