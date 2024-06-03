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Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ve paydaşları tarafından Ali Dağı’nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerle hem spor yapacaklarını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyeceklerini söyledi

GÜNDEM 03.06.2024, 10:00
Başkan Büyükkılıç, doğa yürüyüşüne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ve paydaşları tarafından Ali Dağı’nda düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, tüm Kayserililerle hem spor yapacaklarını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyeceklerini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kariyer Merkezi, paydaşlarıyla birlikte Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü organizasyonu düzenledi. Kayseri’nin farklı güzelliklerinde gerçekleştirdiği doğa yürüyüşlerine bir yenisini daha ekleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı’nda düzenlenen doğa yürüyüşüne Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile birlikte katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı’nda gerçekleşen, Doğa Yürüyüşü ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm Kayserililerle hem spor yapacaklarını hem de birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Şu anda Ali Dağı’ndayız. Burası Ali Dağı’mızın 360 diye bilinen parkuru. Böyle güzel bir günde Kariyer Merkezimiz, Kayseri Üniversitemiz ve diğer paydaşlarla birlikte bir yürüyüş organizasyonu yapmışlar. Sizlere  ve bizlere kolay gelsin diyoruz. Sağlıklı yürüyüşler temenni ediyoruz.”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ise, “Büyükşehir Belediyesi Kayseri Kariyerimizin başlattığı, Kayseri Üniversitemizin önemli bir paydaşı olduğu Erciyes Üniversitemizin, OSB’lerimizin, Meslek odalarımızın da paydaşı olduğu örnek projelerinden bir tanesidir. Üniversitemizde katılımcılarla birlikte yürüyoruz. Sağlıklı hayat ve vücut için yürüyüş diyoruz” diye konuştu.

Hilal Mağazaları İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Bıyık ise iş hayatında yoğun tempodan dolayı yürüyüş yapmaya çok fırsat olmadığını, o yüzden bu tarz etkinliklerin tempoya çok iyi geldiğini dile getirerek, “Bu etkinliği düzenleyen Kayseri Kariyer’e teşekkür ediyoruz. Bizlerle iş ortamı haricinde doğa ile iç içe buluşturduklarından dolayı çok mutluyuz. Güzel bir etkinlik oldu. İş haricinde zaman bulunamıyor. Diğer etkinliklerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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