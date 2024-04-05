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Başkan Büyükkılıç: “35 milyon TL’lik içme suyu sondaj kuyusu açacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve toplam maliyeti 35 milyon TL olan 35 adet sondaj kuyusu açılacağını ifade etti

GÜNDEM 05.04.2024, 09:31
Başkan Büyükkılıç: “35 milyon TL’lik içme suyu sondaj kuyusu açacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve toplam maliyeti 35 milyon TL olan 35 adet sondaj kuyusu açılacağını ifade etti. Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle yaz aylarında bazı bölgelerde nüfus artışına bağlı olarak yaşanan su yetersizliğini ortadan kaldırarak su iletimini daha güçlü hale getirmek için 2024 yılında da yeni kaynak arayışlarını sürdürüyor. 

Bu kapsamda teknik ekiplerce daha önce belirlenen bölgelerde nüfus artışına bağlı olarak hazırlanan jeofizik raporlar doğrultusunda su tespiti yapılan mevkilerde sondaj kuyusu açılarak, daha fazla içme suyu temini sağlanacak.

“İHTİYACA UYGUN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni içme suyu kaynakları arayışları kapsamında merkez ve ilçelerde 35 milyon TL maliyet ile 35 farklı noktada içme suyu sondaj kuyusu açmayı planladıklarını kaydetti.

Altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Yaz aylarının yaklaşmasıyla daha fazla içme suyu iletimi için yeni kaynak arayışlarımız devam ediyor. Merkez, kırsal ayrımı yapmadan eşit hizmet anlayışı ile bir yandan yeni içme suyu hattı imalatlarımız son hızla sürerken, diğer yandan yeterli miktarda iletim için de sürekli yeni projeler üretiyoruz. Kent genelinde altyapı ile ilgili tüm talepleri değerlendirerek ihtiyaca uygun şekilde projeleri hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Kaliteli ve sağlıklı içme suyu temini noktasında tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda yaz aylarının yaklaşması ile bazı bölgelerde artan nüfusa bağlı olarak suya olan talebin karşılanması ve vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu temini için merkez ve ilçelerimizde toplam 35 adet yeni sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. İhalemizi gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda çalışmalara başlayarak neticesini alacağız.”

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