Başkan Büyükgöz otogar esnafıyla buluştu

Gebze Şehirler Arası Otobüs terminalinde hizmet veren seyahat acentalarının işletmecileriyle, sabah kahvaltısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otogar esnafıyla hasbihal ettiKOCAELİ (İGFA) - Başkan Büyükgöz, otogar esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Gebze Şehirler Arası Otobüs terminalinde hizmet veren seyahat acentalarının işletmecileriyle, sabah kahvaltısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otogar esnafıyla hasbihal etti. Otogar esnaflarıyla devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projelere ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Büyükgöz, talepleri, görüş ve önerileri de dinledi. Belediye başkan yardımcısı Ahmet Hüseyin Çelebi, ilgili birim müdürleri, otogar esnaflarının katıldığı toplantıda talepleri dinleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Bizleri misafir ederek verimli bir toplantıya vesile olan otogar esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı. Otobüs terminali esnafları da, otogarda yapılan iyileştirme ve modernize çalışmalarının yanı sıra hizmete giren Güzide lokantası nedeniyle Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.