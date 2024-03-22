Başkan Büyükgöz Gebze’nin çınarlarını ağırladı

Yaşlılar Haftası vesilesiyle ilçenin çınarları sayılan büyükleri iftar yemeğinde ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Şefkat ve öğütleriyle bizlere yol gösteren siz değerli büyüklerimiz iyi ki varsınız. Sizlere sağlık ve huzur dolu bir ömür dilerim” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’nin çınarlarıyla iftarda buluştu. Yaşlılar Haftası’nda ilçenin çınarları sayılan büyükleri, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğinde ağırlayan Başkan Büyükgöz, konuklarıyla tek tek ilgilendi.

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak’ın da katıldığı iftar programında büyüklerin mübarek Ramazan aylarını tebrik eden ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmada, “Bu akşamki iftarımızı tecrübeleriyle hayatımıza ışık tutan, başımızın tacı siz kıymetli büyüklerimizle beraber yapıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Şefkat ve öğütleriyle bizlere yol gösteren siz değerli büyüklerimiz iyi ki varsınız. Sizlere sağlık ve huzur dolu bir ömür dilerim. Bizleri bugünlere getiren siz değerli büyüklerin ellerinde öper saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.