Başkan Büyükakın’dan Kocaeli'de şehit ailesine taziye

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hakkari-Yüksekova’da görev yaparken şehit olan Uzman Çavuş Sarı’nın Kullar’daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehidimizin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın Başiskele Kullar Yakacık Mahallesindeki baba ocağına konuk olan Başkan Büyükakın, şehidimizin babası Bayram Sarı ile şehidimizin annesi Gül Sarı ve ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

Başkan Büyükakın, ‘’Şehidimizin baba ocağını ziyaret edip, Bayram ağabeyimizin acısını paylaştık. Rabbim cennetinde kavuştursun’’ ifadesini kullandı.