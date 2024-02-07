Başkan Büyükakın’dan deprem kahramanlarına teşekkür

Kahramanmaraş depremlerinde büyük fedakârlık gösteren Kocaelili STK’lar ve kamu kurumları depremin birinci yılında Kocaeli Kongre Merkezi’nde buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Kocaeli’den bölgeye giderek arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, Kocaeli Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. Depremin yıldönümünde gerçekleşen programda yaşanan acılar paylaşılırken hayatını kaybedenler için dualar okundu. Programda hava şartlarına rağmen 13 saatlik yolu 9 saatte alarak bölgeye iş makinesi götüren Kazım Budak, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Budak’ın ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu zamanda insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey merhamet” dedi. Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve STK temsilcileri katıldı.

KOCAELİ YAĞMUR OLDU, YAĞDI

Başkan Büyükakın, “Kazım dayı, bu salondaki arkadaşlarımızın hikayesini anlatan örneklerden sadece bir tanesi. Bugün burada 97 tane dernek toplandı. Kimisi yardım kuruluşu, kimisi arama kurtarma, kimisi hemşeri derneği… Bugün buradalar o gün de oradaydılar. Deprem haberi geldiğinde hepsi koştu. Kocaeli yağmur oldu yağdı o bölgeye. Bir ara oradaki yardım tırlarının yönlendirilmesi noktasında bile zorluk yaşadık” dedi.

“OLAY AYNI ZAMANDA PSİKOLOJİ YÖNETİMİYDİ”

Başkan Büyükakın, “İlk gittiğimizde bizim ekiplerimiz ağırlıklı olarak arama kurtarma çalışmaları yaptı. Bir yandan çadırları kuruyorduk bir yandan da bizleri izleyen endişeli gözleri teselli ettik. Onlara 17 Ağustos depremini yaşadığımızı hatırlattık. İşleri düzene sokarak elbirliğiyle bu süreci atlatacağımızı anlattık. Çadır kenti kurduğumuzda, ilk duşlarını aldıklarında yüzleri biraz daha gülmeye başladı. Çocuklarımız için park yaptığımızda daha mutlu oldular. Olay aynı zamanda bir psikoloji yönetimiydi” diye konuştu.

315 BİN BİNA TARANACAK

“Depremi en az kayıpla atlatacak bir sistemi kurmak bizim görevimiz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve odalarla birlikte bir heyet oluşturduk. Bu heyetle Kocaeli’de depreme ilişkin çalışmaları yapmaya başladık. Kocaeli’de 315 bin bina var. Bu binaların 160 bin tanesi Marmara Depremi’nden önce inşa edilmiş. 250 bin bina ise 2007 öncesinde yapılmış. Öncelikli olarak bu 250 bin binayı taramak için mutabakat oluşturduk. 2007’den öncekilerin tamamını taradık. Bunların hepsini dijital ortama taşıdık. Zemin haritaları elimizde var” dedi.

DEPREM DEĞİL, BİNALAR ÖLDÜRÜYOR

Başkan Büyükakın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Ama benim yurdumda bina yıkıldığı için insan ölmesin. İnsanımın fedakârlığıyla, kahramanlığıyla gurur duyuyorum. Bunlar olmasaydı biz imkânsızlıklar içerisinde Kurtuluş Savaşı’nı yapamazdık. Ama deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. O zaman hazırlanmamız lazım. Hızlıca kolları sıvayıp harekete geçmemiz lazım. Bilimsel hazırlıklarını yaptık.’’

AFET SONRASI İÇİN KURUMSAL HAFIZA GEREKİYOR

‘’Deprem yıl dönümlerinde hayatını kaybedenler için 5 dakika dualar etmeli, Fatihalar okumalıyız. Ama geri kalan zamanın büyük bölümünde geçen bir yılda neler yaptığımızı konuşmalıyız. Bizim yaptıklarımızdan bir tanesi de Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurmak oldu. Afet sonrasını yönetmek için kurumsal bir hafıza gerekiyor. Hiçbir devlet büyük bir afette tek başına hareket edemez. Sivil toplum kuruluşlarının rolü büyük. Bu yüzden Kocaeli’nin topyekûn bir mahalli afet gönüllüleri teşkilatı kurması gerekiyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığımız, bu yapıların kurulması, örgütlenmesi, eğitim çalışmaları ve teçhizat ihtiyacını karşılamak için kuruldu.”