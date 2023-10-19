Başkan Büyükakın: Ulaşımı konforlu ve güvenli hale getiriyoruz

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yollarını yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, ulaşımı konforlu ve güvenli hale getirdiklerini söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı tamamlandığında bölge trafiğini rahatlatacak Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları çalışmalarını yerinde inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’ın da katıldığı incelemede çalışmaların son durumunu yerinde gören Başkan Büyükakın, “Bu projeyle birlikte bölgedeki ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz” dedi.

Projenin bölgedeki trafik akışını daha hızlı ve güvenli hale getirmenin yanı sıra alternatif rotalar da oluşturacak olması açısından önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları projesi Gebze ve Darıca’da yaşayan vatandaşlarımızın bir talebiydi. Biz de bu alanda ilave bir köprü, yanında yapılan bağlantı yolları ve kavşak düzenlemelerini hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak, daha konforlu ve güvenli bir hale dönüştürmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları Yapım İşi” kapsamında Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu tamamlandığında 2x2 yol haline gelecek.