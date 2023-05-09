Başkan Büyükakın: TOGG ile ancak gurur duyulur

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG ile programlarına giden Başkan Büyükakın, “Bir vatansever olarak bununla ancak gurur duyulur” dediKOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG ile Kocaeli genelindeki programlarına giden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Osmangazi Köprüsü’nden TOGG ile geçti.

Büyükakın, “Şu anda üzerinden geçtiğimiz Osmangazi Köprüsü ve TOGG iki muhteşem eser. Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı sayısız eserden sadece iki tanesi. Her biri birbirinden özel. Her biri Türkiye’ye adanmış eserler. Yeni Türkiye Yüzyılının sembol eserleri. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir çocuğu olarak, bir vatansever olarak bunlarla bu eserlerle yani TOGG ile ancak gurur duyulur” dedi.

“YENİ YÜZYIL TÜRKİYE’NİN YENİ YÜZYILI OLACAK”

TOGG ile seyahat ederken duygularını aktarmaya devam eden Başkan Büyükakın, “Tüm Türkiye için bir gurur vesilesi. Bütün vatan evlatlarının bunlara sevinmesi, bunlarla gurur duyması beklenir. Köprüler ihtişamıyla, TOGG konforuyla ve güvenliğiyle yeni Türkiye Yüzyılını sembolize eden eserler. Bu inanç olduğu müddetçe, bu adanmışlık olduğu müddetçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği olduğu müddetçe, milletimizin kararlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duruşuyla birlikte biz Çılgın Türkler daha çok şeyler başaracağız. Ve inşallah yeni yüzyıl Türkiye’nin yeni yüzyılı olacak” şeklinde konuştu.

“BİZ YAPAMAYIZ, BİZ BECEREMEYİZ, BİZ KİMİZ ALGISI YIKILSIN”

“Özellikle kırılma dönemlerinde daha net görülür” diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, “Her şey bitti. Türkler tarihe karıştı dendiği anda ayağında çarığı, sırtında elbisesi olmadan bu vatanı yeniden ayakları üzerine kaldıran şehitlerimizi, ceddimizi hatırladığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Büyük imkânsızlıklara rağmen tarihin çeşitli dönemlerinde bu milleti yoktan var eden atalarımızın yaptıklarını biliyoruz. Yine bizim evlatlarımızın ruhunda bu güzellikler bulunduğu müddetçe, bu ruh devam ettiği müddetçe bu milletin evlatları yine başarmaya devam edecek. Yeter ki öğrenilmiş çaresizlik, biz yapamayız, biz beceremeyiz, biz kimiz algısı yıkılsın. Özgüven gelsin. Eğer bu başarılırsa bu milleti kimse durduramaz. Buna tarih şahittir. Gelecek de şahit olacaktır. Bunun destansı tarihi yeniden yazılacaktır. Bunlar ütopya değil. Ham hayal değil. Bunlar bizim tarihimizin gerçekleri. Bunlar bugünün gerçekleri” diye konuştu.